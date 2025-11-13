「参政党」、運動理論家が語る「本当の野望」…！創設メンバーが移植した「対自民・最終戦争」、その全貌を明かします！

総裁選の期間中に露呈した「自民党の弱点」

日本の政治には、奇妙な“封建制”が残っている――。そう印象付けられた疑惑が先の自民党総裁選の期間中に発覚した。

当選が最有力視されていた小泉進次郎氏が会長を務める自民党神奈川県連で、党員826人が意志確認のないまま一括離党扱いとされた（週刊文春の報道）あの一件だ。

対象は、前年の衆議院選で落選し支部長に就いていなかった前衆議院議員・中山展宏氏に連なる党員で、2024年総裁選で同氏が高市氏支持に回り、党員の多くも同調していたという。疑惑の全容はなお慎重な検証を要するものの、事件は党員が議員ごとの紐付けで管理されてきた実態を示唆していた。

自民党は「議員同業者組合」であり、議員がその職業を維持するための機能を充実させてきた――。自民党神奈川県連の姿勢は、そんな側面を色濃く映し出している。

自民党に属する党員には、主体性など与えられてはいない。彼らは議員という“主君”に票と資金を提供する“臣下”に過ぎず、そのために落選した議員に連なる党員は「もはや用済み」と見なされる。

そんな“議員による議員のため”の政党に、日本は戦後の大半の期間、政権を託してきたが、その封建的構造に疑問を持ち続けた人物がいる。

政治コンサルタントの渡瀬裕哉氏――。

一般的なサラリーマン家庭に1981年に生まれた渡瀬氏は、15年に及ぶ政治活動の末にある理論にたどり着く。渡瀬氏がその理論を移植した政党が、あの「参政党」だった。

アメリカで見た“政党経営”と共和党の合理主義

渡瀬氏は特定政党から距離を置く立場から、日本の政党システムの欠陥を徹底的に観察してきた。

早稲田大学在学時に、民謡サークルのOBの議員を手伝ったことが政治の世界に足を踏み入れるきっかけだった。だが、そこで見たのは「地縁・血縁・業界」でつながる旧来型の政治。与党・自民党にも最大野党・民主党にも、サラリーマン家庭出身者が入り込む余地はなかった。

「真面目に税金を納めている普通の人の政党は、この国には存在しない」と渡瀬氏は痛感したという。だからこそ、彼は政治をイデオロギーではなく組織運営としてとらえるようになった。

政党とは誰のために存在し、どう運営すべきなのか。やがてその思いは「政党経営論」として具体化していった。

渡瀬氏が「政党経営」という発想に至ったのは、アメリカの共和党に触れた経験が大きい。2000年代半ば、彼は宮崎県知事選に出馬した東国原英雄氏の選挙を支援したのをきっかけに、マニフェスト選挙を柱とした選挙コンサルタントとして活動を始める。知事選や区長選、国政選挙を支援するなかで、「政策をどう作るか」よりも「どう有権者に売るか」という選挙戦略の仕組みに関心を持った。やがて民主党議員の秘書からこんな誘いを受ける。

「選挙にこだわりがあるなら、アメリカで選挙を勉強してきたらいいんじゃないか」

こうして渡米した渡瀬氏は、共和党系の納税者団体や選挙学校に留学する機会を得る。カウボーイハットの老人から「なんでこんなところにジャップがいるんだ」という強烈な洗礼を受けながらも、共和党の現場で、システムで動く政治を目撃した。

資金調達はネット献金を中心に小口化し、候補者は党員によって選ばれる。党員は納税者としての権利を声高に主張していた。

アメリカの政党は党員こそが主役だった。

また、日本にはほとんど存在しないアメリカの共和党支持者、つまり“小さな政府”論者たちの思想からは、旧態依然とした政策が既得権者のために温存される日本の政治・行政の課題も見えてきた。

とりわけ近年、渡瀬氏が関心を寄せたのは、ドナルド・トランプ政権が2017年に導入した「2対1ルール（新規規制を1つ作る場合、2つの撤廃、または置き換えを課す）」だった。渡瀬氏はこれを単なる規制緩和ではなく、「政治経営のコスト管理」として評価する。彼には、官僚機構の肥大化を抑える象徴的な政策に映ったのだ。

政治とは理念の競争ではなく、資源の最適配分をマネジメントする行為――。こうした発想が、のちに彼が参政党で実装する「1円の増税も許さない」という理念に直結した。

「参政党」誕生――サブスク型の「党員政党」

2020年、渡瀬氏は神谷宗幣氏（現参政党代表）の誘いを受けて、YouTuberのKAZUYA氏らとともに新しい政党構想を立ち上げる。

それが「政党DIY」という試みだった。すぐに政党を作るのではなく、創設の過程を公開し、どんな理念・組織・資金構造で運営するかを有権者と共有した。政治の裏側を公開するプロセスマーケティングで、共感を通じて党員を募ったのだ。

渡瀬氏は制度設計を担当した。クレジットカードによるネット党費と小口献金、全国の支部先行型組織、党員による候補者承認制度――いずれもアメリカの共和党や日本共産党の運営手法を参照したものだった。

「党員で構成する支部が先で、議員は後」。

自民党や立憲民主党などの議員主導の後援会型とは対照的な運営が参政党の特徴だ。議員個人の後援会のようなものはなく、支部組織が主導し、党員が合意して候補者を選ぶ。

党内予備選の投票権を持つ「運営党費」は月額2500円（2025年1月に4000円から減額された）、一般党員は月額1000円。Netflixのサブスク感覚で政治に参加する仕組みだ。党費とイベント収益が財政の柱となり企業団体献金に依存しない。

やがて、元日本共産党国会議員秘書の篠原常一郎氏、元財務官僚の松田学氏（現参政党・参議院議員）も加わり、5人のボードメンバーで「参政党」は立ち上がった。

渡瀬氏が言う。

「党員が党費を支払う理由は、プロセス開示への共感が大きいからだと思いますね。米国の小口献金は、好きなチームを応援する感覚に近い面がある。応援し、さらに参加できるわけです。参政党は『議員が勝手に候補を選ぶ』のではなく、『党員が合意し、自分たちで作る政党』だと打ち出し、その理念に共感した人々がネット献金・ネット党費の仕組みで参加して基盤ができました」

さらに、代表の神谷氏が全国を行脚する「地上戦」と、SNS・YouTubeによる「空中戦」を両輪とした。タウンミーティングは、音楽や漫才を交えたエンタメ形式で、参加者が「政治を体験する」空間となった。

こうして、参政党は『全国289小選挙区に支部を設置』（党発表）した。議員数は、衆議院3人、参議院15人、地方議員は155人に上る（2025年7月末現在）。

こうした仕掛けは、従来の新党にはない、政治そのものの「経営化」「プロダクト化」だった。企業で言えば、党員は単なる支持者ではなく、株主であり顧客でもある。参政党は、まさに「サブスク政党」、「新しい政党ガバナンス」というモデルを示したのだった。

政党を「経営」するという思想

渡瀬氏がめざす「政党経営」は、単なる組織論ではない。

彼は「政党に政策立案能力はいらない。政策はシンクタンクに外注し、政党は理念・資金・人材をマネジメントすればいい」とも語る。

自民党が霞が関に政策を丸投げしてきたことを皮肉りつつ、むしろ政策の外注モデルを積極的に取り入れるべきだと考えた。

しかし、ネット献金型の政党にはポピュリズム化しやすいという宿命もある。過激な主張ほど献金を集めやすく、SNSがエコーチェンバー（増幅）を生む。党員には陰謀論を信じるものまでいるという。

渡瀬氏自身も現在の参政党の主張に共感を失い、いまは距離をおいている。

だが、そんな参政党を見ていると、ポピュリズムへの警戒とともに、既得権が過度に温存され、国民に不満が蓄積されやすい日本型政治システムの課題を突き付けているようにも思えてくる。

渡瀬氏はこう語る。

「参政党のような政党経営を、どの政党も採用すべきなのです。自民党は硬直化しきった議員組合の仕組みを排するのは単独ではなかなか難しいが、維新、国民民主、れいわ新選組、また衰退しきった社民党なら同様の仕組みを取り入れることは可能だと思う。

政党が議員をはじめとした既得権や派閥の集合体ではなく、党員の出資によって運営される経営組織として再設計されれば、政治は国民のものとなるわけです」

自民党“乗っ取り”計画

こうした政党のあり方は、欧米ではスタンダードなものだというが、日本が最も欠いている政治の知恵なのかもしれない。

さて、現在、参政党は地方議員を着実に増やしている。高市早苗政権が高い支持率で船出した今後、参政党の戦略はどのようなものとなるのか。

驚いたことに、渡瀬氏からは参政党による自民党“乗っ取り”計画が飛び出した。

その中身も含めて、後編『参政党の「自民党“乗っ取り”計画」、その全戦略を明かします…！政党理論家の野望が行きつく未来とは何か？ 』では、渡瀬氏のインタビューをお届けする。

