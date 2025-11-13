お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が12日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。知人男性が彼女に送ろうとした明らかな誤送信に対して返信したことを明かしてスタジオを笑わせた。

今回は「スマホ依存な女＆スマホ音痴な女」と題して放送された。「既読をつけずに長文の文章を見る方法」など、スマホの豆知識の話題となり、MCの上田晋也から「ほかにこれ知りたいってあったりする?」と振られた。

大久保は「私も結構（スマホ）依存してるから比較的見てる時間が長い。そうするとLINEが届いた時点で見てるから既読になっちゃう」とし「この前申し訳なかったのが、明らかに誤送信で…男の知り合いなんですけど」と、彼女へ送ろうとしていたであろう「ごめんね、今から帰るね 待っててね（ハートマーク）」という連絡が届てい既読をつけてしまったという。

「見ちゃった」と焦ったものの、既読を取り消すことはできない。相手も送信取り消しはできても見られた事実は消えず、「申し訳ないなと思って…“うん待ってるよ”って返しときました」と、彼女になりきって返信したと明かしてスタジオを笑わせた。