●厚い雲が目立ち、日中は日ざし控えめ。夜はしっかり晴れるところが多い

● 来週は気温が急降下。晴れ間を利用してコートやセーターの準備を



昨夜、九州方面から雨雲が広がってきました。

この時間にかけて活発な雨雲は九州南部を中心に広がっていて、県内にはギリギリ届かず曇り空が続いています。





九州付近に広がる雨雲は、現在台湾付近にある台風26号が運んできたもので

この台風26号はあす14日(金)にかけて、温帯低気圧に衰弱しながら沖縄本島の南側へ進む見通し。

今後県内への影響はほとんどないとみています。





西日本周辺はきょう13日(木)の夜にかけて、大陸から張り出す高気圧に覆われる予想です。

県内は午前を中心に雲の目立つ空模様が続きますが、午後ほど晴れ間が広がると見込んでいます。

また週末にかけても安定した天気が続きますが、来週は寒気の流れ込みで一段と冷え込みが強くなりそうです。今週の晴れ間をしっかりと活用して、厚めのコートの準備など冬支度を進めていきましょう。







県内は午前を中心に曇り空が続く見込みです。

昼頃から雲が薄れて徐々に日ざしが届き出し、夜はしっかりと晴れるところが多くなりそうです。







日中の最高気温は概ね18度くらい。山口市や萩、下関では20度に届きますが、日中は日ざしが控えめな分空気が冷たく感じられそうです。





週末にかけて穏やかな空模様が続く予想です。朝の気温は一桁台、日中の気温は20度を超えるところも多く、寒暖差の大きい日々となりそうです。

週が明けると強い寒気の南下で気温が急降下。来週18日(火)をピークに、北風の冷たさが増してくる見通しです。来週に向けてコートやセーターの準備を進めていきましょう。





紅葉情報です。

山のふもとも順調に色付きが進んでいます。ピーク手前の鮮やかなグラデーションが楽しめそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）