【吉祥寺・WOOD STOCK】「誰かを恋しく思う日」に行きたい純喫茶

たくさんの人が通り過ぎていく純喫茶には、楽しい日も悲しい日にも寄り添う優しさがあります。東京喫茶店研究所二代目所長の難波里奈さんが気分に合わせて、行きたい純喫茶について綴ります。第9回目は「誰かを恋しく思う日に行きたい純喫茶」について。

顔も思い出せない誰かと

顔も思い出せない誰かと、窓辺の席でコーヒーカップを片手に笑っている夢を見た。はっと目が覚め、まだ鮮やかな記憶を留めようとしたのに、カーテンを開けているほんのわずかな間に、それは蜃気楼のように消えてしまった。

駅の近くの喫茶店もありがたいけれど、少し歩いて、住宅地の中にある店に行きたい気分の日もある。そんなとき、吉祥寺駅と西荻窪駅のちょうど中間あたりにある「ウッドストック」の扉を開けた。目に飛び込んできたのは、窓を額縁にした奥行きのある風景で、「夢の続きを覗きに来たのかもしれない」と思うほどだった。

おそらく人気席であろう椅子に腰を下ろし、遠くを眺める。この一角だけ、誰の視線も届かないのではないかと思える、愛しい都会の小さなポケット。公園で遊ぶ子供たちは、こちらの存在など気にせず、笑い声だけを風になびかせる。

時間をゆっくりと引き伸ばすための

一度食べたら忘れられない、30種類ものスパイスを使った無水オリジナルカレーと、あたたかい珈琲を注文する。それを味わいながらも、そこからは脳内の自分と静かに対話する時間を楽しむ。「もう少しここにいたい」。珈琲は喉を潤すだけでなく、時間をゆっくりと引き伸ばすための潤滑油として、そっと存在しているのかもしれない。

ひとりで過ごす喫茶時間はかけがえのないものだけれど、たまにはこんな場所で、誰かと待ち合わせするのも悪くない。そう思ってスマートフォンを手に取り、画面に向かってつぶやく。「毎日表情を変える借景が楽しめる喫茶店に、今度一緒に行きませんか？」そこに現れるのが夢に出てきた誰かでも、そうでなくても。

「こんな日には、あの純喫茶へ」#9

【WOOD STOCK】

東京都武蔵野市吉祥寺東町４丁目３−９

