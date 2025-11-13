マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael』が、邦題を『Michael／マイケル』として2026年6月に日本公開となることが決定した。配給はキノフィルムズ。予告編映像、ポスタービジュアル、場面写真が届いている。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、数々の偉業とともに語り継がれる“キング・オブ・ポップ”=マイケル・ジャクソン。その音楽はミュージカルやライブ・ステージなど、さまざまなエンタテインメントを横断し、時代や国境を越えて、新たな世代のファンを生み出し続けている。17年前のライブ・ドキュメンタリー『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』は、日本で興行収入50 億円を超える大ヒットを記録し、全世界で最も興行収入を上げた。

映画『Michael/マイケル』は音楽活動の枠を超えて活躍したマイケル・ジャクソンの生涯が描かれ、ジャクソン 5 として並外れた才能が発見された瞬間から、クリエティブな野心を原動力に世界一のエンターテイナーを目指し、飽くなき追求を続けた先見的なアーティストになるまでの道のりを追う。マイケルの人生の舞台裏と、初期のソロ活動における象徴的なパフォーマンスの数々に焦点が当てられ、観客は最前列からマイケルのパフォーマンスを体感することになる。

Glen Wilson / Courtesy of Lionsgate Glen Wilson / Courtesy of Lionsgate Glen Wilson / Courtesy of Lionsgate

本作は『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークアがメガホンを取り、国内興収135 億円の大ヒット映画

『ボヘミアン・ラプソディ』を手掛けた受賞のグレアム・キングが製作を手掛ける。脚本は 3 度アカデミー賞ノミネートを果たしたジョン・ローガンが担当。主演のマイケル・ジャクソン役には、マイケルの実の甥である新星ジャファー・ジャクソンが抜擢され

た。

“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンが、映画館のスクリーンに煌めきと共に蘇る。映画『Michael/マイケル』は 2026年6月、日本公開。