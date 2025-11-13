補助犬からクマ対策犬まで「繁殖のエキスパート」60歳獣医師が結婚、年収より犬を選んだワケ

「仕事と私、どっちが大事なの？」。女性から問いかけられても答えられなかった。給与明細はなるべく気にしないようにした。自宅に帰るのは週に一度あるかないか。すべては、目の不自由な方の『人生のパートナー』となる盲導犬を安定供給するため。「人が喜ぶことを自らの喜びとする」盲導犬の性質に魅了され、その繁殖研究に人生を捧げた獣医師・諏訪義典氏（60歳）が、新たに使役犬やクマ対策犬「ベアドッグ」の繁殖に乗り出している。「犬の繁殖のエキスパート」の半生と最後の挑戦に迫る――。

盲導犬繁殖のエキスパート

「目の不自由な方の『人生のパートナー』である盲導犬になれる犬は、全体のわずか20%程度だけなんです」

北海道の札幌と千歳の間にある800坪の広大な敷地にポツンと建つ質素な建物。「盲導犬に必要な資質とは？」と問うと、30年にわたって盲導犬の繁殖に取り組んできた獣医師の諏訪義典氏（60歳）は、静かにそう語り始めた。

「盲導犬には生まれ持った資質が必要とされます。散歩中に他の犬に興味を示さない冷静さ、主人の喜びを自分の喜びとして共感できる性格。これらは訓練で身につくものではなく、遺伝的要素と育ち方が非常に大きいのです」

盲導犬として必要な資質があるかどうかは訓練を進めて初めて判明することが多く、この問題を解決するためには血統の管理が不可欠だった。

「盲導犬に適した遺伝的資質を繁殖から育成につなげることです。ただ皮肉なことに、盲導犬に向いている穏やかで繊細な性格の犬ほど交配には消極的なことが多く、安定的に高い受胎率を維持するには自然交配だけではなく人工授精の知識と技術が必要でした」

交配相手の選択肢を増やすという大きな壁を打ち破ったのが、諏訪氏の専門分野である凍結精子による人工授精技術だ。これにより、世代を超えた交配、海外にいるオス犬との交配が可能になった。

日本では前例のなかった内視鏡を用いた凍結精子による人工授精を成功させ、その実績から「盲導犬繁殖のエキスパート」と呼ばれる諏訪氏。だが、そのキャリアは決して平坦なものではなかった。

「親が望んでいたのは理系であれば理工学部。獣医師になることも、地元から遠く離れた帯広にわざわざ行くことも、親からはいい顔をされませんでした。私自身も小動物関係の獣医師になり、盲導犬の仕事をすることになるとは想像もしていませんでした」

諏訪氏は大阪市出身。動物好きで、自然や農業への関心もあったことから北海道の帯広畜産大学へ進学。当初は大動物の臨床獣医師を目指していたが、そこで厳しい現実に直面する。

人の喜びを、自分の喜びとして行動する盲導犬

「手術が成功しても、動物たちが人のケアを拒絶してしまう。そうしたケースを何度も目の当たりにし、思い悩みました」

この葛藤が、キャリアの転換点となった。

獣医師免許を取得し、大学卒業後は北海道農業公社十勝育成牧場に入り、牛の健康管理や繁殖業務を中心に携わった。そのなかで運命的に出会ったのが、盲導犬の世界だった。

「人の喜びを、自分の喜びとして行動する。しかも、自主的に犬が判断して作業を行う。なぜそういうことができるのか。その純粋な姿に、心を揺さぶられ、思い切って飛び込みました」

諏訪氏が北海道盲導犬協会に入所した1992年当時、盲導犬の繁殖の現場においては、限られた血統の犬が繰り返し交配に使われていたため、近親交配に近づく恐れもあった。

「盲導犬の安定供給を実現するうえで、優秀な遺伝子資源の確保は必須です。そのためには国内外の関係施設とネットワークを築き、高度な繁殖技術を使い、効率的に育種改良を進めることが不可欠でした。そこで、牛の繁殖研究で培った知識を犬に応用できないか、海外の盲導犬施設を視察しました。

当時、日本の盲導犬業界には繁殖についての専門的な知識やシステムがなく、まさに一から学んでいく形でした」

諏訪氏の地道な活動は実り、岐阜大学や母校・帯広畜産大の協力を得て、内視鏡を用いた凍結精子による人工授精を成功させた。この画期的な技術は、犬への負担を最小限に抑えるだけではなく、海外の様々な盲導犬の血統を日本に導入する道も切り開いた。

海外の盲導犬施設との精子の授受に金銭のやりとりはない。すべては、諏訪氏が長年かけて築き上げてきた信頼関係の賜物だった。

知られざる繁殖の現場

全国に13ある盲導犬協会の中で、獣医師が職員として常駐していたのは北海道盲導犬協会だけだった。とはいえ、あくまで北海道盲導犬協会の一職員という立場であり、通常の業務が終わってからが自身の研究時間だった。

「盲導犬協会の職員の仕事は多岐にわたります。朝から犬舎の管理や掃除、訓練をこなし、業務が終わる夕方5時からが自分の研究時間でした。仕事場で寝泊まりすることも日常茶飯事でした」

繁殖の現場は、動物の本能と心理を推し量る職人技の世界だ。

「犬の精子採取は、発情期のメス犬を近づけたり、その匂いを嗅がせたりして、オス犬を興奮させます。そして、メス犬に乗駕させて、獣医師の手でさも挿入しているように思わせて精液を採取するのが最も質の良い精子を採取する方法です。この精子を採取する方法は『横取り法』と呼ばれています。

すぐ採取できるオス犬もいますが、盲導犬として適した資質の犬には交配や採精をするために自信をつけさせる必要があり、そのために経験させることが重要です。また、力づくで採取すればいいというわけではありません。その本能を巧みに利用しながらも、一頭一頭の性格や心理を分析し、アプローチを変えていくことが必要です」

犬の心理を理解することも、諏訪氏が「盲導犬繁殖のエキスパート」と呼ばれるゆえんだ。

補助犬の繁殖に人生を捧げる男

しかし、人生のすべてを盲導犬の繁殖業務に捧げた代償は小さくなかった。

「結婚を約束した女性がいました。しかし、大きな研究プロジェクトが決まったタイミングで『仕事と私、どっちが大事なの』と天秤にかけられ、私は答えられなかった。結果、彼女は去っていきました。もしあの時、結婚を選んでいたら、生活や家族のために今の仕事はやめていたでしょうね」

公益財団法人である盲導犬協会は活動資金の大半を善意の寄付金に頼っており、待遇面は決して良いとは言えない。「不満はなかったのか？」と尋ねると、諏訪氏は「ほかの獣医師と比較したくないので給与明細はなるべく気にしないようにした」と笑う。

「育てた盲導犬のおかげで外に出られるようになった。ユーザーさんからそういう言葉を聞くと、『少しは世の中のためになれているのかな』と思える。それが何よりのボーナスであり、充実感を感じる瞬間です。

私が培った経験や技術は盲導犬以外の犬にも生かせます。使役犬やクマ対策犬のベアドッグにも生かしたい」

だが、その純粋な情熱と輝かしい功績とは裏腹に、諏訪氏の人生は、大きな試練を迎える。

後編記事『クマ対策の「切り札」ベアドッグを増やす…！震災ですべてを失った60歳獣医師「無一文からの挑戦」』では、独立後、諏訪氏を襲った悲劇と、その先に見据える壮大な未来図に迫る。

