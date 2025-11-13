日本バスケ界最大手エージェントはなぜ誕生した？ ITビジネスマンから転身した「SHOEHURRY!」代表・平将貴氏の「育成型」理念と選手のキャリア形成支援

Bリーグ新時代に挑むエージェント「平将貴」

プロスポーツの中で大きな役割を果たしているが、その業務内容は意外と知られていないーー。エージェント（代理人／仲介人）はそのような仕事の一つだ。平将貴はバスケットボール界で活動するエージェントで、彼の率いる「SHOEHURRY!(シューハリー)」は所属選手が50名を超える日本バスケ界の最大手だ。

Bリーグは2026年秋から「B.PREMIER（Bプレミア）」を立ち上げる。従来のB1、B2を発展的に解消し、審査のハードルを引き上げたカテゴリーだ。Bプレミア発足に合わせてサラリーキャップ（年俸上限規制）、フロアキャップ（年俸下限規制）、ドラフト制、降格の廃止といった「NBA型」の新しい仕組みが導入される。第1回のドラフト会議は、新カテゴリーの発足に先んじて1月29日に開催される。

エージェントは選手とクラブをつなぐ役割で、双方の利害や実態も熟知する立場だ。もっとも平のキャリア、スタイルを見れば「一般的なエージェント」とは言い難いし、必ずしもその立場を代表しているわけではない。しかし彼は自他ともに認める「NBAオタク」で、同時にバスケ愛の持ち主。そして独自のアイディアも持っている。

平という人物はどのようなエージェントで、ドラフトを中心にBプレミアの制度をどう見ているのか？それがこのインタビューのテーマだ。

IT業界のビジネスマンからBリーグへ

平は元々「バスケットボールが好きなIT業界のビジネスマン」だった。都内の強豪校から日本大学に進んだが、バスケ部ではプレーしていない。ただ彼がキャンパスで過ごした2000年代前半は「草の根バスケットボール文化」が広がった時期。平の所属したクラブチームは本気度、レベルとも高く、今の仕事につながるような出会いもそこであった。

平はBリーグ開幕のタイミングで動き始める。

「前職の会社で、僕は『子会社の社長』みたいな立場でした。スポーツの仕事を作る動きも少しできたので、2017年からバスケ界の仕事に絡み始めました。自分が扱える予算の範囲内で、実は5クラブくらいのスポンサーをしたんです。クラブがお客さんに対してどういうサービスを提供するのか見ていました」

そして気づいた。

「リーグ目線、クラブ目線、スポンサー目線と360度評価的に携わってみて、率直に『人がいない』と思ったんです。でも自分みたいなITゴリゴリ系でやってきた外様が中に入っても潰されるだろうなと思いました。業界で信用・信頼を作ってから、次のことを考えようという頭になりました。人を十年後に作るためには、今いる選手たちにビジネスリテラシーをつけてあげることが大事です。『プロとして』の心構えも含めて、学習コストを下げてあげられるようにフォローすることを考えました」

その後の動きを見れば、「人を十年後に作る」ことが本気の思いだったと証明できる。平の選手との向き合いは単なる「年俸交渉代行業」でなく、幅が広い。

「僕がビジネス的な価値、パーソナリティの部分に責任を持ち、マーク（貝島／現神戸ストークスアシスタントコーチ）さんがスキルトレーニング、バスケのレベルアップをやるーー。そういう（コンセプトで）エージェント業をやり始めたのが2018年、19年の頃です」

人を育て、未来を育てる

選手から取れるフィー（手数料）は国際的に年俸の10％以下と定められている。ビジネスとして費用対効果を考えれば、年俸が高い選手を扱ったほうが効率はいい。しかし彼には人を育てるという志があった。当初は経費を考えれば完全な赤字で、平の本業での稼ぎがあるからこそエージェント業が成り立っていた。

一つの転機となったのがコロナ禍だ。

「アメリカとかヨーロッパに（ワークアウトで）選手を行かせる前提だったので、海外に行けなくなったのは打撃でした。だけど国内で選手たちのトレーニングをし続けていたし、コロナの最初の方は体育館が取り放題でした。そこで若手の選手らと毎日のようにワークアウトをしていました。」

人間性とバスケ愛を大事にした組織カルチャーを作っていった平は、日本代表クラスの選手から、ノンキャリアの選手まで幅広く、分け隔てなく向き合っていく。その結果少しずつB1クラブで活躍する選手が増えていったと話す。

選手としてのキャリアが終わった「後」を視野に入れて、クライアントをサポートするのも平のスタイル。その一例が滋賀レイクスのゼネラルマネージャーを務める眞庭城聖だ。

「『クラブ側でビジネス職をやりたい』『最終的にはGMもやってみたい』という思いは彼から聞いていました。茨城のときにはグロービスでMBAの勉強もして、自分なりの努力もしていました。チームの移籍先も、そこまで含めて可能性がありそうなところを選んで、滋賀に行けて良かったです」

