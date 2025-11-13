本当の「恋人の条件」は何？好きな子の本音を聞き出す方法９パターン
意中の女子が本当はどんな男が好きなのか、本音を確かめたいときはどのように聞き出せばいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性96名に聞いたアンケートを参考に「本当の『恋人の条件』は何？好きな子の本音を聞き出す方法」をご紹介します。
【１】「共通の女友達」にうまく聞き出してもらう
「女子相手なら、普通に話せます」（20代女性）というように、多少ズルい手ではありますが、女友達に協力を仰ぐとことはスムーズに進みそうです。ただし、あとでバレると怒らせてしまう可能性もあるので、口の堅い女友達以外には依頼しないほうが賢明でしょう。
【２】飲み会の「罰ゲーム」として言わせる
「罰ゲームなら諦めて言うかもしれない」（20代女性）というように、ある種強制的な雰囲気をつくって、重い口を開かせるパターンです。全員が「暴露大会」のようになれば、当たり障りのない発言でごまかさずに話してくれるかもしれません。
【３】「恋人の条件ランキング」の記事を読ませる
「うっかり本音が出ちゃいそう」（20代女性）というように、ランキングにはあれこれ口を挟みたくなる女子は多いので、そこから本音を拾い上げることもできそうです。「このランキング納得できる？」などと聞くと、簡単に本音を聞き出せるのではないでしょうか。
【４】「理想の結婚」の話から徐々に攻めていく
「遠い未来の話なら気軽にできる」（10代女性）というように、恋バナには身構える女性も「理想の結婚生活」についてなら話しやすいようです。特に若い女性なら結婚の話は現実味がないことが多いので、「どんな人と結婚したい？」「恋人にしたい人と結婚相手は違う？」などと質問をぶつけていきましょう。
【５】面白そうな「心理テスト」をエサにする
「『本音がわかる』とか言われると、つい答えてしまいそう」（20代女性）というように、心理テストが好きな女性は多いので、好きな人の本当の条件をあぶりだせそうな設問を探してみるとよさそうです。仮に結果が当たらなくても、「当たった？どう？」と細かく確認すれば真実に近づけるでしょう。
【６】日ごろから「恋愛相談」に乗って信頼関係を築いておく
「よく知らない人には話したくない」（10代女性）というように、前もって信頼関係ができあがっていないと、本当の「好きな人の条件」を聞き出すのは難しいようです。LINEのやり取りをもう少し密にするなど、できることから頑張っていきましょう。
【７】「個室」など秘密が他に漏れない環境を整える
「誰かほかの人に聞かれたら恥ずかしい…」（20代女性）というように、警戒心の強い女性に対しては、環境を整えてあげる必要もありそうです。部屋に二人きりのチャンスを利用したり、個室の居酒屋に行ったタイミングで切り出すといいでしょう。
【８】「飲んだ勢い」で恋バナに持ち込む
「お酒が入ると話しちゃうこともある（笑）」（20代女性）というように、お酒によって緊張をほぐすのもうまい作戦のようです。ほろ酔い気分でぶっちゃけ話に花を咲かせれば、心の距離もぐっと近づくのではないでしょうか。
【９】自分のほうから「恋人の条件」を明かす
「相手が先に言ってくれたら自分も言いやすい」（20代女性）というように、本音で話す姿勢をアピールすることができれば、相手もそれに呼応してくれるようです。「呼び水」として、まず自分の話をひと通りしてから聞き出してはいかがでしょうか。
好きな子から本音を聞き出すためには、心を開かせるための努力と小道具づかいが必要といえそうです。まずは信頼関係を築くために、コミュニケーション頻度をふやしていきましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年4月10日から17日まで
対象：合計96名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
