手ごろな価格で米のおいしさを楽しめるファストフード。おにぎりをこう位置づけて海外へ売り出す動きが広がりを見せています。政府が旗を振る米の輸出では、米の食文化のない地域の人々にどうやって届けるかが、カギを握ります。現地好みのユニークなおにぎりも登場しています。

■ブルーベリーに、生ハムやチーズ。ナッツ、アボカド、アンチョビ、うずらの味付け卵まで……。昨秋、ロンドンで全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会（全米輸）と、日本貿易振興機構（JETRO）などが開いた商談会。並んだのはスイーツやワイン用の食材ではなく、おむすびの具だ。

■全米輸は、米を食べる文化がない国への販路拡大も重視している。カギは「米の食べ方からの提案」だ。

■従来、米を食べるアジアでは、コンビニエンスストアにおにぎりが並ぶのが普通になってきている。タイや香港では、地元でなじみの味のおにぎりが登場。日本米のおいしさを知る現地の人向けの工夫も進む。

おにぎり広めてコメを世界へ トムヤムクンにアボカド…現地好みで

