「オールジャパン」で世界を震わせる『イクサガミ』--公開直前に、直木賞作家とNetflixのエグゼクティブ・プロデューサーが語ったこと

「エグゼクティブ・プロデューサー」と岡田准一さんが務めた「プロデューサー」の違いとは？

碓氷早矢手（以下、碓氷）：それでは『イクサガミ』が、どのように映像化が決まり、これからどう世界に羽ばたいていくのかというお話を伺っていきたいと思います。まずは、ゲストのお二人を紹介させてください。

原作者の今村翔吾先生は京都府生まれ、『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』でデビューして、『八本目の槍』で吉川英治文学新人賞を受賞、『じんかん』で山田風太郎賞を受賞、『羽州ぼろ鳶組』シリーズで吉川英治文庫賞を受賞、『塞王の楯』で直木賞を受賞と、たくさんの文学賞を受賞されています。『イクサガミ』は今年の8月に完結の4冊目が出ました。その前にも『人よ、花よ、』などたくさんの作品を出されています。

続いて、Netflixから郄橋信一さんに来ていただきました。郄橋さんはNetflixコンテンツ部門ディレクターです。2020年に入社されて、Netflix東京オフィスを拠点に実写全般の制作および編成を担当。これまでの担当作品に『浅草キッド』『シティーハンター』などのNetflix映画、「地面師たち」「極悪女王」などのシリーズや、「トークサバイバー」などのバラエティ作品のプロデュースもされています。

碓氷：郄橋さんはNetflix「イクサガミ」では、エグゼクティブ・プロデューサーという肩書でやっていらっしゃって、主演俳優の岡田准一さんもプロデューサーという肩書を持っていらっしゃいますよね。この「エグゼクティブ・プロデューサー」と「プロデューサー」、いったい何が違うのでしょうか？

郄橋信一氏（以下、高橋）：日本とアメリカでも違うかもしれないですし、日本のなかでもNetflixと一般の映像業界とではすこし違うかもしれません。その前提はありますが、僕たちNetflixの制作でいうと、全体の方向性を決めていくのがエグゼクティブ・プロデューサーの役割なのかなと思っています。全体とは企画全般、作品全般の方向性です。

一方でプロデューサーはその方向性に向かって実際に指揮をとる、つまり現場の指揮監督です。『イクサガミ』のプロデューサーである岡田准一さんには、まさに現場の指揮監督として、予算のコントロールもそうですし、作品のクオリティ、進むべき方向を一緒に考えながら、それを実行していただきました。

碓氷：なるほど。そのように役割が分かれているんですね。今村先生も作家としての活動以外に、神保町に「ほんまる」というシェア型書店をオープンされていて、そのほかに佐賀県や大阪府で書店を経営する経営者のお顔もありますよね。

今村翔吾氏（以下、今村）：僕の場合は、ひとりでやる作業とみんなでやる作業のふたつ持っていたほうがいいと思ったのがきっかけなんです。経営やいろんなことをやりだしてからのほうが、自分の作品に磨きがかかっている実感はありますね。

どうやって映像化に至ったのか、僕のなかではよくわかっていない

碓氷：そして書かれた『イクサガミ』がついに映像になるわけですよね。

今村：実はどうやって映像化に至ったのか僕のなかでは、よくわかっていないんです。突然、講談社の方が厳かな感じで「来る」ことになって、緊張していたところにバンッて出されたのが「決まりました！最終決定です！」と。いったいどうやって決まったんですか？

郄橋：経緯で申し上げると、発売2〜3日目ぐらいに、たまたま講談社に別件でお電話をして、ほかの作品について話をしていたんです。

そのときに、「今、どういう作品を探しているんですか」と聞かれて、「こういう作品を探しているんです」と言ったら、「実は『イクサガミ』という作品が最近出まして」と教えていただいたんです。

気になって次の日に読みはじめたら「あ、これは！」と。

今村：「あ、これは！」とは？

郄橋：とにかく面白い！ 映像化したいと思い、自分たちで本当に自信が持てて講談社や今村さんに提案ができるのかを諮ったうえで、「挑戦したい作品だ」と。

今村：結構早くないですか？

郄橋：そこまでで2ヵ月ぐらいです。

今村：僕の知らないところでそんな動きが！

郄橋：まだ許諾をいただいていないので、本気度を伝えるため、先に岡田さんを主演兼プロデューサー兼アクションプランナーとして迎える内諾をもらいました。そして、これで映像化の許諾をいただけますか？とオファーを出させていただきました。

時代劇は、多くの観客に届くのか？

今村：まだ1巻しか出てないのに怖くなかったですか？

郄橋：めちゃくちゃ怖かったです！ でも、とにかく面白かったんです。怖かったのは、Netflixが日本でオリジナルの作品ではじめて時代劇をやることでした。岡田さんもそうだと思いますし、今村さんも葛藤があると思うんですけど、日本において時代劇が届く観客が限定的になってきている。

今村：そうですね。

郄橋：時代劇に挑戦して多くの観客に届くのか？ 悩みましたけど、開発させていただいたプロットがものすごく面白かったんです。ほぼ原作にのっとっていたんですが、これが原作の持っているパワーなのかと！

そのとき、同時にこうも思っていたんです。

時代劇をある意味でのSFととらえると、これは現代のオーディエンスにも新しい物語として届くんじゃないか？

そう確信しながら挑戦したことで怖さを乗り越えられたのかもしれないです。

今村：時代劇はお金がかかるので映像化が決まりにくいというなかで、Netflixは時代劇はやらないという噂があったんですけど、その噂は本当だったんですか？

郄橋：おっしゃる通り、時代劇は難しいかもしれないという仮説は僕のなかにありました。

僕たちはクリエイターファーストで、かつオーディエンス（観客）ファーストでもあるので、観客に求められるものをどう届けるかで考えると、時代劇はもうすこし後に挑戦するべきなのかなとは思っていました。

ところが、重ねてですけど『イクサガミ』は本当に面白かった。時代劇でありながら現代に通じるテーマとエンターテイメント性が同居していました。

僕のなかで挑戦の時間軸を早めたいと思えた作品だったんです。このことを今村さんと面と向かってお話しするのははじめてですね。

いきなり握手してきて「よろしくお願いします」

今村：はじめて聞きました。今までどのタイミングで決まったのかわからなかった。講談社さんが来てくれたときって結構時間が経過していたんですね。

ある時、別の現場で岡田さんにお会いしたときに、いきなり握手してきて「よろしくお願いします」と意味深に言われたことがあるのですよね。

某テレビ局で僕がゲストで行く日だったのですが、岡田さんが僕に会いたいから玄関で待つと言ってくださって。

その局は「今村翔吾はどんだけ大物なんだ」とざわついたらしいです。

郄橋：まさにご本人から直前に連絡をいただいていて「収録で今村さんにお会いする」と。映像化のお話をしていいか聞かれたので、まだ講談社さんからオフィシャルに伝わっていないのでダメですと。よろしくお願いしますぐらいにとどめてくれと伝えました。

碓氷：実は10月22日（水）に発売になった「小説現代」11月号で岡田准一さんと今村翔吾先生が対談をしているんですよね。そこで「オファーが来る前に『イクサガミ』を読んでいた」と言ってましたね。

郄橋：僕もそれにびっくりして、そもそもオファーしたタイミングではその話は聞いていなかったです。ただ、最初に岡田准一さんにオファーしたときに今村翔吾先生の大ファンという話はしていました。

今村：だから岡田准一さんの「よろしくお願いします」で、岡田さんがNetflixに企画を持ち込んだのかなと思ったりしていました。

Netflixに岡田准一は怒られた？

碓氷：『小説現代』で岡田さんが面白いことをたくさん仰っていて、そのひとつに、すごくお金がかかることになって、プロデューサーとしてNetflixの方に怒られたという話をしていました。

郄橋：お金についてはプロデューサーの仕事のひとつでもあります。岡田さんは主演俳優としてもアクションプランナーとしても、いろんな役割があるんですけど、すべてに予算が紐づくので、そこにたいして責任を持ってもらいました。だから、「飾りとしてのプロデューサーではありません。名誉職ではないのでそこは責任を持ってほしい」という話はしていました。

岡田准一さんも「時代劇はお金がかかるので、だからこそどこにお金をかけるか、ちゃんと自分で責任を持ちたい」と仰っていたのです。

ですが、そのあとに「どうしてもこれだけやらせてくれないか？」と持ち掛けられて。「いやいやちょっと言っていることが違うんじゃない？」という話は何回かしましたね。

ただ岡田准一さんが実現したいビジョンもあるわけです。

そこで「今までやれてなかったことって何なの？」と丁寧に聞いてみて、それならたしかに挑戦してみる価値があるかもねっていうものをひとつずつ選んで挑戦をしていった感じですね。

Netflixで岡田准一主演で映像化されることを想定して『イクサガミ』を書いた

今村：そもそも僕は、Netflixで岡田さん主演で配信されることを想定して『イクサガミ』を書いたっていろんなところで言っているんですけれども、これは後付けじゃなくて本当なんです。

特にこの役は岡田さんしかできないだろうと。

Netflixをとにかく見まくって、どういう構成で作られているのかを盗んで、小説のフォーマットに落としているんです。

郄橋：すごくうれしいお話です。

今村：ヒットしているものにはヒットしている理由が何かあると思います。

だから、たとえば尺が1話47分であれば、何％の何分のところで事件が起こって、どこで説明の構図が終わっていて、掘り下げは何話のどこでやってみたいなことを全部分析していたんですね。

若者が最後まで映画を見ないとも言われはじめている。今までの時代劇の書き方じゃ、読者は絶対についてこれない。まず何がなんでも刀を抜かそうと。とにかくそこを頑張れば後でどうにかなるだろうと。

僕はプロットを立てないので。

郄橋：立てないんですか？

今村：そうなんですよ。これどうなるんだろう？と思いながら書いていて。それで第1巻が出た段階でオファーをいただいたので途中から怖くなってきて。Netflixは決まっている、完結していない、僕が尻すぼみになったら迷惑かける……。

正直この3作目4作目、作家になってから一番しんどかったです。

郄橋：たしかに今村さんに最初にお会いしたときに、「この先どうなるんですか？」と聞いていました。

今村：僕も「いちおうこんな感じかな？」と答えていましたね。

郄橋：その回答を開発段階だったので取り入れていました。クリエイティブとしてはスリリングな。

今村：スリリングでしたね。撮影終わりの打ち上げのとき「私ってどうなるんですか？」って清原果耶さんに言われてましたから、僕。

郄橋：そうでしたね。

最後の仏像の目を入れるみたいなときには、そのときの自分を信じたほうがいい

今村：正直、『イクサガミ』が完結したら何か検討したいというところはいっぱいあったんですよ。でも第1巻の『イクサガミ 天』が出た段階で勇気を持ってオファーをいただいた。これはちゃんとしなきゃ！ という思いもありました。

Netflixを動かせるような作品を書いてみたいと思って作って、本当にNetflixからのオファーだったからうれしかったですね。

郄橋：Netflixには、バイブルワークショップという、クリエイター向けのセッションがあります。

碓氷：バイブルワークショップ？

郄橋：はい。全スタッフが理解できる、物語の世界観の設計図はどうするべきか？ という脚本に入る前のキャラクターや物語のペースなども含めた設計図をバイブルと呼んでおり、それをクリエイターのみなさまと一緒に作り上げるセッションを定期的に設けているんです。

そのバイブルワークショップの担当者が『イクサガミ』の完成したものを見て「本当に素晴らしかった」「キャラクターディベロップメントも、物語のストーリーテリングも、本当に完璧！」と。

今村：それ外国の方ですよね？

郄橋：そうです。アメリカで著名な連続ドラマ作品をたくさん作ってきて、今Netflix社内で働いている人間がいるんです。

僕はこれまでNetflixで20作品ぐらい担当しているんですけど、はじめて彼からこんな熱いメールが届きました。全世界の人たちが理解しうるストーリーテリングなんだろうなとすごく思いました。

今村：今の話を聞いても思ったんですけど、勉強しまくったなかで気づいたことがあるのは、フォーマットを意識しすぎると下手すると金太郎飴になるなと。

郄橋：はい。

今村：人気のあるフォーマットっていうのは安定剤と思って、そこにどれだけ独自色と日本色を乗せていけるか？ この落差をめっちゃ意識しました。

郄橋：おっしゃる通りですね。Netflixでいえばみなさんなんとなく思い浮かべるのは「イカゲーム」だったり、日本でいえば「今際の国のアリス」、またデスゲームでは「バトル・ロワイアル」といった作品があるんですけど、そうした作品が、構造上似てくるということはあると思うんです。

だけど『イクサガミ』には独自性を強く感じていて、そこはキャラクターもそうですし、物語の構造、時代背景も日本ならではのものが多分にある。もうひとつそのなかに現代に通ずるテーマもあるのは大きなポイントだと思いますね。

今村：およそデスゲーム系って、参加者同士の戦いと、その後、運営側との闘いに移行していくという二重構造になっているんです。

だけど二重構造では足らんなと思って三重構造を考えたり。雰囲気でやっている作家と思われがちですけど、意外と僕はロジカルなんです。(笑)

郄橋：（雰囲気でやっている作家なんて）思ってないですよ。

今村：頭では考えているんですけど、最後の仏像の目を入れるみたいなときには、そのときの自分を信じたほうがいいということをなんとなくわかっているんです。

読者が常になんとなく見えていて、この人を驚かせるためには瞬時の判断の連続みたいな空白を残しといたほうが、面白いものができると思っています。9割はふわっと決めていて、1割決めないみたいなイメージですね。

AIが表れて人の仕事が奪われていく時代と、武士がいなくなっていく時代背景が結構リンクしている

碓氷：まだ原作を読んでない方もいるかもしれないので、ここで『イクサガミ』のあらすじを紹介させてください。

明治11年。深夜の京都、天龍寺。「武技ニ優レタル者」に「大金を得ル機会」を与えるとの怪文書により腕に覚えがある292人が京都の寺に集められた。告げられたのは、「蠱毒／こどく」という名の「遊び」の開始と、七つの奇妙な掟。配られた点数を奪い合い、東海道を辿って東京を目指せという。剣客・嵯峨愁二郎は、12歳の少女・双葉と道を進むも強敵が次々と現れる。滅びゆく侍たちのデスゲーム、開幕！

デスゲームなんですよね。

郄橋：デスゲームのエンタメ性もあるんですが、明治初期の時代の変革期を舞台にして、侍が特権階級じゃなくなった時代背景や、そのなかで貧富の差が拡大していくという、すごく現代的なテーマが入っている作品だと感じていました。

今村：数年前のコロナのように、この時代はコレラが蔓延していて、AIが表れて人の仕事が奪われていく時代と、廃刀令が出て武士がいなくなっていくなど、時代背景が結構リンクしています。

碓氷：今村先生の作品は、特に『イクサガミ』がそうですけど、時代小説として楽しく読めると同時に、人物の名前や地名など気になったものを調べたりすると、そこからグワーッと時空が広がる感じがしますよね。

今村：そうですね。オールドファンには「これは新しいぞ！」と思ってもらって、若い子には安心感を持って入ってきてほしい、そのポイントを探しにいっていた感じです。たとえば特殊能力って若い子が読むマンガにはありきたりですけど、逆にそれが安心感のフックになって時代劇に入ってきやすくなる。小説ファンは「なんだこの新しい設定は」と斬新に思ってもらって、歩み寄りの作品にしたいなと思っていましたね。

郄橋：たぶん岡田准一さんは、今村さんの哲学に前々から共感されていて、だからこそ映像で同じことをやりたいと思われていたんだろうなとすごい感じましたね。

今村：岡田准一さんは原作を読んで「今村さんは勝負に出たんだなと思った」と言っていました。「なんか同じこと考えて勝負に出たんだな」って。

岡田准一さんと藤井監督の二人と仕事をしてみたいという俳優さんが手を挙げてくれた

碓氷：続いて、映像の見どころに行ってみたいと思うんですけれども。最初に発表されたキャストがすごかったですね。

今村：びびったもん、僕。

碓氷：まず2024年にNetflixで制作が発表されて、2025年の2月に岡田さんに加え14名の超豪華キャストが発表されました。つい最近の映画で主演をしているような人たちが脇役。しかもデスゲームだからすぐ死んじゃうのに。

郄橋：死ぬんですかね？

今村：原作を読んでいる人は「〇〇（キャスト名）の無駄使い」とSNSで言っていますよね。

最近では阿部寛さんが追加で発表されました。

郄橋：岡田さんと藤井監督の二人と仕事をしてみたいという俳優さんが手を挙げてくれたと感じています。

無駄遣いとは思わないですけれど、難しいんですよ、ああいうキャスティングは。

今村：たしかに。

郄橋：「この役でちょっと出てくれない？」ってオファーするのは。

今村：気を遣ってしまう。

郄橋：そうなんです。難しいはずなんですけど、岡田さんと藤井監督のパワーというか、作品にかける想いも俳優のみなさんが感じてくれて、じゃあ挑戦してみようという気になってくれたということはあると思いますね。

「見たことがない映像」というのが答えでしたね

今村：僕も一足お先に作品を見ました。

原作者であることはいったん抜きにして、めっちゃよかった。

原作者だからかなって少しは思ったんですよ。

ですが、やはり、こんな映像は見たことがないと思いましたね。

郄橋：いや、ほんとに今村さんからその言葉をいただけるのはうれしいですよね。この世界観を生み出した方から、「こんな映像は見たことがない」と言っていただけるのは、一番の褒め言葉です。

今村：僕が心配していたのは、アクションシーンが飽きられるんじゃないかと思っていたんです。でもこれが不思議と飽きない。僕は映像のプロじゃないのでわからないんですけど、たぶん微妙に工夫がされているんじゃないかと。

だからアクションシーンが続くんですけど、「あ、またアクションか〜」というモッタリ感がないんですよね。

郄橋：岡田さんがいろんなインタビューでお話しされてるんですけど、開発当初から戦う場をどう演出するか。 平地で戦っても面白くないだろうと。

その場をどう荒らしていくかによって戦い方や戦術が変わっていくことをすごく意識していて、大変になっていく場所でいかにアクションを作るのかをよく研究していましたね。

今村：階段から落ちるところを何度も何度もやっていましたもんね。

郄橋：あれはまさに止めたポイントのひとつです。

岡田准一さんに「大人数で階段落ちするところを本当にやってみたいんだ」と熱弁された時は、何言ってんだと。プランを聞いてみると「ああなるほど」と理解はしたので、撮影手法を詰めていきましたが、本人と現場のスタッフの熱量がすごくて。

まあ、こう、なんていうんですかね……、やっぱりあのクオリティになるまでにはタイミングの合わせ方だったり、なかなか大変ではありました。

今村：でしょうね。逆にね、やるぞやるぞやるぞ階段落ち！ みたいなものではないんですよ。「え？ まぜちゃうの？」みたいな感じ、逆に言えば「やったるぞ」という感じがないだけに、「ここでこのシーンが出てくるのか？」という感じがします。

郄橋：決めシーンというより、戦いのアクションの流れのなかに自然に織り込んであるんですね。

今村：見どころがいっぱいあるからびっくりしました。ここだけを見てほしいっていうのがないんですよね。

碓氷：小説でもあんなにたくさんのアクションシーンがあるのに、それぞれに違う見どころが描かれていて興奮してしまいます。

今村：あれもコツというか工夫があって、僕自身は映像っぽい作品と言われるんですが、まさしくカメラマンのつもりで書いているのです。

たとえば3作目の『イクサガミ 人』で10数人が乱闘するシーンがあるんですけど、 あれは基本的に画角に収まったものをどんどん映していくっていう書き方をしていて、こことここは戦っていて、後ろで鎖鎌が飛んでいたら鎖鎌にピントを合わせて鎖鎌にひかれていって一瞬映った薙刀に移してというふうに、画角で整理していくやり方をしていて、ひとつひとつの戦いというよりタイムラインを常に意識しているっていう感じですね。

郄橋：うーん、興味深いですね。

子どもからおっちゃんまで楽しめるヒーローものをやりたい

今村：あとは小説ではありえないんですが、ゾンビ映画によくあるカメラに虫が止まるとか、そういう描写も意識して入れています。だからカメラに向かって切りかかってくるとか。

そういうみなさんのイメージがわきやすいように誘導してって感じですかね。

これから海外の反応はどうなっていくんだろうと思います。

海外の反応はいかがですか？

郄橋：もう、解禁のタイミングから非常に大きい反応をいただいています。

本予告とメインアートを解禁してからはさらに取材依頼も多く、どこまで物理的に対応できるのかみたいな状況になってきています。

今村：なんかちょっと「THE日本」みたいな、海外的にも日本やアジアについてのブームって起きてるじゃないですか、それと相まっての反応は多いんですか？

郄橋：ものすごく多いです。日本の作品においては例をみないぐらいに多いと思います。それがアジアブームなのかどうかはわかりませんが、エンタメ性とキャラクターみたいなものが、あの限られた予告編のなかでちゃんと伝わっているんじゃないかなという気はしますね。

今村：僕の出身は関西なんですね。昔、子どものころに町中にステテコでお酒を飲んでいるおっちゃんがいたんですよ。あのおっちゃんが楽しめるエンタメというのは考えていました。子どもからおっちゃんまで、楽しめるヒーローものをやりたいというのがあったんです。ですから、幅広く世界の人々に、「おもろいな」と思ってもらったらうれしいですね。

映像化の期待と不安

碓氷：タイトルに「映像化への期待と不安」って書いちゃいましたけど、不安はなさそうですね。

今村：いや不安はありますよ、僕は。

郄橋・碓氷：聞きたいです。

今村：よく悪い言い方だと原作改変ってあるじゃないですか。Netflixはそこも気を遣ってではなくて、本当に一緒に作ろうという感じでした。

「あ、そこも？」という気持ちになることがいっぱいあって、それがいい形になったと思います。

挙句の果てに冒頭のテロップがああだこうだ考えてもわからないからと原作者に依頼が来ましたね。

郄橋：そうです。これはもう今村さんの力を頼ろうと。

今村：びっくりしました。そのテロップが最終的にまとまらないというのです。これを伝えたいんだけれど、いい案が出てこないから原作者である今村翔吾に戻そうと。

それで、テロップを書いたんですよね。

郄橋：はい、言葉のプロに力を借りようと。端的に「僕たちが伝えたいメッセージってどうやったら伝わりますか？」と、お願いをして作っていただきました。

今村：そのまま使われていて、そういう意味でも自分もかかわってきた感覚になっています。あとは、周りの期待が高すぎて怖くなっているんですよね。

郄橋：おっしゃる通りで、反響をいい形でいただけていて、期待通りみなさんに届くといいなと思う反面、反響が大きいだけにプレッシャーも大きくなるのはたしかにありますね。

予算を大きくかけないと成立しない作品

碓氷：郄橋さん、以前に携わった作品よりも制作の規模感がずいぶん大きくなったとおっしゃっていましたよね。

郄橋：そうですね、まさに時代劇で、予算を大きくかけないと成立しない作品ですし、『イクサガミ』が作品の性質上、ロードトリップでもあるので、一ヵ所の撮影で成立しないというのがどうしてもあって、全国各地を移動したりそこに宿泊したりいろんなお金がかかっていく。

だからこそ見たことのない映像が撮れていく。興奮の反面、その規模感は当然わかってはいたんですけれども、こんなに大変なのかって、常に思っていました。

今村：同じような江戸時代から明治の建物が多いなかで、あまり作中で移動してないように見えるんじゃないかって心配してましたけど、そこも工夫されていますよね？

郄橋：ものすごくしてますね。日本でこういう時代劇セットが残っているところや街並みが残っているところはほぼ全部使わせていただいている。

今村：これは、日本全国で撮影してるんですか？

郄橋：はい。撮影可能なセットがある場所はたいてい使わせてもらいました。

全く違う街に来ているように見えるよう、こだわりましたね。

今村：やっぱり見てたら動いてるなっていうのがわかるんですよ。だから楽しくて。

「原作を再現して300人集めてくれたってことですよね」

今村：藤井監督は、最初の大人数の撮影が空前絶後の大変さだったと言っていましたね。死ぬ間際に一番これが大変だったと思うだろうと。

郄橋：そうかもしれないですね。この物語の起点の天龍寺での戦いの撮影からはじまって。出演者だけで300人弱です。

今村：原作を再現して300人集めてくれたってことですよね。すごいですよね。

郄橋：スタッフを含めると1000人ぐらいが動いている。

今村：出ている俳優に何人か知り合いがいるんですけど、斬られるだけのセリフのない役にも名前をつけているんですよね？

郄橋：つけています。それぞれの衣装や武器も細かく設定をしています。

碓氷：まさに今村翔吾先生が書いた原作で蠱毒の参加者は292人。それぞれ細かく設定されていて、それぞれの物語がありますものね。

今村：それが丁寧に映像化されていて、すごいなと思いました。

碓氷：読んでない方のために言いますと292人が「蠱毒／こどく」というゲームに参加するんですね。292人が木札を「奪い合え〜」と言われて奪い合うんです。

それが京都の天龍寺で始まるのです。

今村：その動きもイメージしてるんですよ、主役級の近くにいたやつらは最初に詰むんですよ。でも、強い奴と強いやつが番号がとなりあってぶつかっている場合、意外とその周りが生き残っていたり。そういうことを考えながら書いていますね。

狭い部屋で作った物語が世界各国で受けている

今村：最近SNSで『イクサガミ』の予告編を見た外国の方が「ワオ！」と言っているのが流れてくるのですが、実感がないんですよ。

僕の狭い部屋で作った物語が世界各国で受けているのを見ると。

郄橋：Netflixのサービスの特質上、世界一挙配信になっていきますので。

今村：普段、あまり見たことがない言語もありますよね。

郄橋：日本作品でいうと過去最大級で字幕・吹き替えを用意させていただいています。世界中のお客様の視聴ニーズにこたえ、視聴体験を最高のものにするために、細かく整えている感じですね。

碓氷：海外でも時代劇をはじめとした日本のものはニーズがあるんですか？

郄橋：侍とか忍者とか寿司とか日本の文化でもあるので、そのニーズはあると思うんですけど、必ずしもそれを扱えば見られるということはないですね。逆にいうとやはり、侍なら侍の特徴を使いながらどれだけ特異性を出せるかが重要だと思いますね。

今村：口の動きも合わせているんですよね。

郄橋：そうですね。可能な限り吹き替えされた各言語と俳優の口の動きを合わせる技術を導入しています。すべての作品でやれているわけではないんですけど。「イクサガミ」では導入しています。

今村：やっているのとやっていないのとでは見たら違うんですか？

郄橋：Netflixは吹き替えの技術がトップクラスなのですが、そうした技術を使ってより見やすくする、違和感を可能な限りなくすことを心がけています。

今村：二宮和也さんが「はじめ〜」というシーンがあるんですけど、複数の言語で「はじめ〜」の違いを見て楽しんでいました。声も似てませんか？

郄橋：その国で独自のオーディションをしてベストなキャスティングをしました。

今村：SNSで調べていたら「ブラジルでこの声優を知らない奴はいないぜ〜」と出ていたりするから、現地ですごい有名な声優をあててくれているんだなと思っていました。

不安になるのは、みんな本気だから

碓氷：郄橋さんには公開される前の不安ってあるんですか？

郄橋：今村さんから預かった原作ですし、半年かけて撮影して半年かけて仕上げをして、その前にも8ヵ月ぐらいかけ、合計2年弱かけて準備をしたので、それがちゃんと届くかどうかっていう不安ですね。

続編がある作品なのでしっかりとそこに届けられるのかという重責もあります。

今村：ちゃんと世界に受け入れられないと続編につながっていかないことも、Netflixファンとして見ていてわかりますし。

碓氷：続編ということもあるわけですよね。

今村：それは反応次第ですよ。

郄橋：このドラマのなかで『イクサガミ』のすべてを描いているわけではないので、そういった意味では見ていただければ「この先どうなるんだろう」と強烈に思っていただけると思います。

今村：結果という実感がないと何事も進んでいかないと思うし、ずっと僕も世界で勝負したい夢があって、岡田准一さんもNetflixも含めてみんな不安を感じるのは、みんな本気だからだと思います。

郄橋：今村さんからお預かりした原作が北米で発売されていく流れもそうかもしれないし、作品を通して実写が届いていくのもそうかもしれないし、日本のクリエイターが世界に出ていくことをNetflixのプラットフォームを通じて成し遂げていただけるのはすごくうれしいことなんですよね。

僕自身も映画製作の経験がバックグラウンドにあるので、日本の映画が世界に出ていくのは映画祭以外だと難しいことは理解しています。

だから一気に世界に届いていくっていうのは、すごく喜ばしいですし、『イクサガミ』は大きな可能性を秘めている作品だと思います。

今村さん、岡田さん、藤井監督、そしてスタッフのみなさんが、「あの作品に関わっていたんだ！」って海外の人に言われる結果になるといいなって思いますね。

今村：僕はこれから海外に行くときは、『イクサガミ』の原作者ですって書いたTシャツで行こうと思ってるんですよ。

郄橋：それで「Yeah!」って言われるようになっていただけたら。

