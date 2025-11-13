ドジャースは１２日（日本時間１３日）、ベン・ロートベット捕手（２８）がウェーバーにかけられてレッズに移籍することを発表した。

２１年にツインズでメジャーデビューし、ヤンキースを経て２４年からレイズでプレーしていたロートベットは、今季途中にドジャースに加入。９月に正捕手のスミス、２番手のラッシングがともに故障で離脱すると、シーズン終盤ながらスタメンマスクをかぶる機会が増えて、９月だけで１８試合に出場した。

守備力を大きく評価されて、山本由伸投手（２７）や大谷翔平投手（３１）とも好相性。山本はロートベットとバッテリーを組んだレギュラーシーズン３試合の防御率は０・８６。スミスの３・０４、ラッシングの１・６６を上回り、９月の４登板で１勝無敗、防御率０・６７という好成績につながった。大谷は２度バッテリーを組んで１１イングを投げて失点は０の防御率０・００だった。

ロートベットはポストシーズンでもスミスが復帰するまでの地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦までの４試合にスタメン出場。その後はスミスがフル出場したため出番はなかったが、ワールドシリーズまでベンチ入りし、チームを陰ながら支えた。ポストシーズンでは打撃も７打数３安打の打率４割２分９厘と存在感を示していた。

さらにドジャースは、２２年に１６勝１敗、防御率２・１４の成績を残した経験もあるトニー・ゴンソリン投手（３１）が退団してＦＡとなることも発表。今季は３勝２敗、防御率５・００で、８月には右肘手術を受け、すでに事実上の戦力外（ＤＦＡ）となることが発表されていた。