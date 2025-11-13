舞台は現在の京都府北部、宮津城。代々丹後守護職にあった一色家の嫡男五郎を、長岡藤孝・忠興父子が城に招き、婿入りの儀式の席上で斬殺した、天正10年の知る人ぞ知る謀殺事件を、和田竜氏は『村上海賊の娘』以来、実に12年ぶりの新作『最後の一色』に描く。

書き出しは〈親子そろって出生に異説があるというのも珍しい〉。というのも、当時細川姓を称した父藤孝は〈実ハ将軍義晴公御胤〉、また忠興はその激烈な性格から信長の子とも噂され、しかもその出典は細川家家記『綿考輯録』と、既にして波瀾を予感させる。

本書ではこの『綿考輯録』を始めとする膨大な史料を引用しつつ、本能寺の変の約3か月後に起きた謎多き事件の経緯を精緻かつドラマティックに再現するが、やはり見物は一色五郎及び忠興の映画ならW主演級の存在感や、両家臣を含めた脇役陣の名演ぶりだろう。出会いの時、2人はまだ弱冠17歳。これは日々戦に明け暮れ、共に家名を負う者同士の、刹那で儚すぎる青春と友情の物語でもある。

「僕が尊敬する作家の1人、海音寺潮五郎に『一色崩れ』という短編があって、この史実自体、知ってはいたんです。ただ自分で書く気は毛頭なく、10年前に雑誌の取材で宮津城を訪れた時も、ここがあの謀殺の舞台かという程度で、砲術で有名な稲富伊賀が一色の家臣だったことも知りませんでした。

それが2016年に息子が生まれて、2018年の末くらいかな、新作の題材を探す中でふと、この一色の謀殺譚がなぜか輝いて見えてきたんですよ。トランプが大統領になったり極右勢力が台頭したり、まさかと思うことが本当に起き、この先、世の中がどう転がっていくかもますます見通せない中で、こういう悲劇的な結末とか今一つ釈然としない史実を、逆に書いてみたくなったということかもしれません」

そして準備に4年をかけ、2023年に新聞連載が始まるや否や、巷には五郎ファンが急増。身の丈六尺超、太い首と小さな顔が〈動物的な均衡〉を保つと描写される野獣じみた快男児は大変な戦上手でもあり、颯爽と馬を駆り、二刀を自在に操るその戦いぶりは、長岡勢や忠興をも魅了していく。

「室町の元幕臣だった先代一色義員が丹後に侵攻した長岡勢との攻防の中で自刃に追い込まれ、跡を継いだ五郎（＝代々の嫡男の通称）に関しても、何人か小説家が書いてはいるんです。

ただ清張が『火の縄』に書く五郎にしても、近世に乗り遅れた貴人のお坊ちゃんみたいな書き方なんです。その時代遅れの哀れな人が、信長配下の智将に謀られたというトーンでしかない。

でも一次史料から二次史料まで読んでいくと、五郎は相当強い武将だったらしい。それに丹波の国人達が彼に味方したから、それだけの武力が持てたわけですね。さらには一色攻めを命じたはずの信長までが最終的には五郎を買っていたことが書状からわかってきたり、そうした諸々から人物像を造形していきました」

丹後国は大まかに東から加佐、与謝、丹波、竹野、熊野の五郡から成る。このうち加佐と与謝を長岡家が、残る〈奥三郡〉を一色家が明智光秀の仲介で分割統治して以降も、両家の間には依然しこりが燻り続けた。

中でも忠興は、〈俺がいる以上、負けはない〉〈一色の強者、我に続け〉と手勢を率いて四倍もの長岡勢を打ち破り、居城弓木城まで駆け抜けたという五郎の豪胆さに戦う前から興味津々。そんな若殿の〈無用の競争心〉を父藤孝共々危惧する古参の忠臣・米田求政や、〈あ奴を見ては駄目じゃ〉と諫める家老の松井康之。また一色家でも一の家老・日置主殿介らが五郎の大胆な行動に仰天する。その埒外で砲術に心血を注ぐ〈数寄者〉稲富伊賀や和睦の証として五郎に嫁ぐ忠興の妹・伊也、忠興の妻・玉や岳父の光秀、信長や秀吉らの思惑も当然絡み、何がどう転ぶか、先が全く見えない戦国の世を、彼らもまた生きていくのである。

青春時代に出会う絶対敵わない相手

「僕がやるべきは史実から離れない範囲で登場人物の魅力を最大限に描くという、その一事に尽きるんですが、特に心がけているのが当時の考え方から外れないこと。忠興は家臣の首を平気で切ったりする人間だけど、そういう激しい人間だから、五郎に自分の家臣になってほしいと泣いて頼むことも、やはり討たねばと翻意することも、両方、本気でできたんだろうと僕は考えた。

一方の五郎側も、仮に途中で謀略だと気づいても、見事な作戦だと認めるのが戦国の流儀だろうとかね。生きるために簡単に人を裏切る雑兵の節操のなさも、明るいっていうか、悪くは思えない。つまり忠義で雁字搦めの江戸時代と違って、残酷な半面、自由で開放的な明色の時代として、僕は戦国の魅力を捉えているんです」

五郎の天才や人望に憧れるあまり道を分かっていく忠興の姿は、映画『アマデウス』のサリエリさながら。

「誰しも青春時代に出会う、絶対敵わない相手っていますよね。そういう葛藤の物語でもあるなあと今回調べてみて思ったし、若い頃に取り返しのつかないことをした人が、何とかその事実と折り合いをつけながら老年まで生きていく。人生ってそんな感じだろうなあとこの歳になると思うので、そうした苦さも多少滲んでいれば嬉しいです」

それらの史実を汚点ではなく手柄として後世に書き残した先人には「感謝しかない」と著者が言うように、価値観は時代時代で変わる。それでも変わらない何かが、この時代やあの時代を繋ぐのだ。

【プロフィール】

和田竜（わだ・りょう）／1969年大阪府生まれ。中学2年まで広島、その後は東京で育つ。早稲田大学政治経済学部卒。番組制作会社勤務等を経て、2003年に映画脚本『忍ぶの城』で第29回城戸賞を受賞。2007年これを小説化した『のぼうの城』で作家デビュー。同作は映画化もされ、累計200万部突破。また2013年刊行の『村上海賊の娘』は第35回吉川英治文学新人賞や第8回親鸞賞、本屋大賞第1位にも輝き、累計300万部を突破。著書は他に『忍びの国』『小太郎の左腕』。173cm、75kg、A型。

構成／橋本紀子

※週刊ポスト2025年11月21日号