全身黒のゆったりとしたリラックスウェアにマスク、そして素足にサンダル──。11月上旬にそんなラフな服装で羽田空港の到着ロビーに降り立ったのは、King&Princeの永瀬廉（26）だ。空港で遭遇したファンが、興奮した様子でその時の状況を明かす。

【写真を見る】〈寒いのに素足にサンダルコーデ〉帽子を目深に被っていても一際オーラを放っていた永瀬廉

「廉くんは黒ずくめの服装でモノトーンコーデでした。ラフな格好なのにオーラがあり、驚いて思わず振り向いている周囲の人も多かったです。

高橋海人さん（26）はその後、少し遅れて出てきましたが、やはり人混みの中でも目立っていましたね」

羽田空港で目撃された二人はアメリカ・ロサンゼルスから帰国したばかりだったという。キンプリといえば、「第76回NHK紅白歌合戦」への出場が内定したと一部スポーツ紙が報じたばかり。大晦日、NHKホールに彼らが現れることになれば、グループとしては6回目、そして「STARTO ENTERTAINMENT」所属アーティストとしては3年ぶりの紅白出場となる。

そんな二人が、なぜこのタイミングでロサンゼルスに渡っていたのか。そこには、世界的なエンターテイメント企業が関わる"超巨大プロジェクト"の存在が噂されている。前出のファンの女性が明かす。

「キンプリは今年の5月に、"ミッキーのベストフレンド"として、オフィシャルテーマソング『What We Got 〜奇跡はきみと〜』の制作を手掛けるなど、ディズニーとのあいだで様々な超大型プロジェクトを進めているんです。

その関連もあり、カリフォルニアの『ディズニーランド・リゾート』が近いロサンゼルス国際空港から帰国の途についていたのかも知れませんね」

また、居合わせた別のファンの女性は永瀬のメンバーカラーとサンダルに注目していた。

「廉くんってメンバーカラーが"漆黒"なんですよ。その影響からか、以前、廉くんを見かけた時にも、全身黒にキャップまで黒というオールブラックコーデでした。

今回も、肌寒い初冬なのにもかかわらず素足にサンダルというスタイルで、そのサンダルまで黒色でした。11月2日にインスタライブをしていたときと同じコーデだったのように見えましたね」

きたるクリスマス・イヴの12月24日には7枚目となるニューアルバムのリリースも決定しているキンプリ。紅白出場、アルバム制作、そして世界的な大型プロジェクト──。

息つく暇もないスケジュールの中の渡米は、新たなインスピレーションを得る刺激的な時間となったに違いない。