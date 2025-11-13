高市早苗首相の存在もあり、女性リーダーたちへの注目度が高まっている。今回の女性セブンの連載『山田美保子の山田Eyeモード』では、ヘアメイクアーティストの小椋ケンイチさんを招き、女性リーダーたちのヘアメイクについてお届けします。

【写真】高市早苗首相、前橋市・小川晶市長、小池百合子都知事…おぐねぇーがヘアメイクを辛口!?チェック

＊ ＊ ＊

女性初の高市早苗首相誕生に巷からは日々、さまざまな声が上がっていますが、私の周辺ではこれまで高市さんと"距離"があった女性たちが応援に転じている印象です。高市さんには「スカートの裾を踏まれないでほしい」「だから女はダメなんだと絶対に言われないでほしい」というのが代表的意見。私もそのひとりです。

そんな中、話題に上がりやすいのが高市さんをはじめとする女性リーダーたちのヘアメイク。同年代の女性たちにとっては、非常に気になりますよね。そこで今回は、人気ヘアメイクアップアーティストの「おぐねぇー」こと小椋ケンイチさんにズバリ、アドバイスをいただきました。

山田：まずは高市さん。一時、アートメイク施術の直後なのかしらと思うほど太くて濃かった眉がナチュラルになられましたよね。

小椋：そう！ 総裁選のあたりからヘアメイクに関してアドバイザーが入っているのは間違いないですっ！

濃くて立体感のない眉から薄付きのアイブロウパウダーに変えて、目元のキツさを緩和。もともと目が鋭いし鼻が高くて顔力が強かったんだけど、アイラインとマスカラだけのシンプルなメイクに仕上がったわよね。顔の古さが出るチークも一切塗らず、唯一、ボルドーカラーの口紅は顔に締まりを出してくれて肌の白さも強調。ネイビーのジャケットにもベストマッチよね。

山田：ツヤ感のあるショートヘアはウィッグかしら？

小椋：違うと思うわよ。でもなでつけたような光沢感を出すよりはエアリー感のあるサラッとしたヘアクリームをオススメしたいわね。

山田：財務大臣兼内閣府特命担当大臣（金融）の片山さつきさんは、常に"頑なな巻き髪"が話題よね？

女性誌などで有名な「女性は自分がいちばんイケていたときのヘアメイクを続けがち」が浮かんでしまうわ。

小椋：JJガールのときからストップしてしまったのだと思うけれど、もはや止められないカンジもするわね。レイヤードでカールは華やかだし、片山さんはお顔も派手なかたなので、いっそうのこと髪にメッシュを入れたり、軽くアッシュブラウンにしたらすてきかな。

山田：モデル経験者で、「ミス・インターナショナル」と「ミス・ワールド」のファイナリストでもある内閣府特命担当大臣の小野田紀美さんは、私が知る限り、女性議員の中でもっとも長いロングヘアです。

小椋：いわゆる体育会系女子ヘアの典型スタイルね。美容院も2〜3か月に一度で済む省エネタイプ。でも、それは彼女のいい意味での"強さ"を和らげてくれている。一方、前髪を作ることで目ヂカラが強調されて意思が相手にハッキリ伝わるシンプルイズベストね。

山田：では、東京都知事の小池百合子さんはいかが？ コロナ禍で多忙なとき、「小池さんは美容院に行く時間だけは捻出している」と批判をしている男性文化人がいらして、「え？ ダメなの？」と憤慨した記憶が私にはあるのだけれど。

小椋：そこは男性には理解できないかもしれないわね。かつて「大年増の厚化粧」と揶揄されたことがあるけれど、「生まれつきのあざを隠すためです」とサラリとかわしたときには、特に同年代の女性たちから拍手喝采だったわよね。医療用ファンデーションなどの知識もお持ちなのは、さすが元ニュースキャスターだと思うわ。

タレント経験者の議員さんたちは引き算メイクが上手

山田：ところで、「NEWSポストセブン」が、部下とのラブホ通いをスクープしてから話題が尽きない前橋市長の小川晶さんのヘアメイクはどうかしら？

小椋：中学生時代から続けているのかしらと思うような黒髪ボブが特徴的よね。"話題"は別として、清潔感があってスッキリまとめているけれど、40代からは厚めの前髪を少し薄くしてサイドにつなげる方がエレガントだしすてきだと思う。

山田：2度目の不信任案が可決し、失職した伊東市の元市長・田久保眞紀さんは、自分で髪をカットしていたそうよ。実は私、ドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）の松たか子さん（48才）をまねしてマッシュウルフにヘアチェンジしたんだけれど、ちょっと気を抜くと"田久保さん風味"になっちゃって……。

小椋：やだ、ウケる〜（笑い）。でも、あのグレイヘアとセルフカットの髪はかわいそうなカンジを演出できていたような気もするわ。今後は美容院でカラーリングしてもらって肩下あたりまで伸ばせば、丸顔を強調せずにスッキリすると思います。いまの時代、オシャレ染めも一般的になっているので柔らかいブラウンにしてみるのもオススメよ。

三原じゅん子さん（61才）や今井絵理子さん（42才）、生稲晃子さん（57才）のようなタレント経験者の議員さんたちはみんな引き算メイクがとってもお上手。ほかの皆さんは足し算が過ぎるせいで悪目立ちしてしまうことがあるのよね。

山田：最後に、急な"ぶら下がり"にも対応できるように、女性リーダーたちがスーツのポケットに忍ばせておくと便利なアイテムを教えていただけますか？

小椋：肌のテカり防止になってキメが整って見えるマットなパウダー、唇の縦ジわや乾燥防止になるリップクリーム、色落ちしないティントタイプの口紅かしら。

実は私、いまどんなタレントさんより担当させていただきたいのが高市さんのヘアメイクなの。もっとすてきになれるかただと思うから。

山田：関係者の皆様、おぐねぇーさんへのオファー、よろしくお願いしま〜す！

【プロフィール】

おぐねぇー・小椋ケンイチ／400名以上の女優やタレント、モデルなどのヘアメイクを手掛けてきた人気ヘアメイクアップアーティスト。ヘアメイク歴30年以上のキャリアで培ってきた的確な技術は芸能界からの信頼も厚い。一般向けの講習やイベントでメイクアドバイスなども行っている。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿‼』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2025年11月27日号