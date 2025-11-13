「『親権が…』『どうしよう、どうしよう』といつも悩んでいました。子どものことはしっかり考えていたと思っていたのですが、まさか自分で手にかけるとは……」──そう語るのは11月4日、生後3か月の長女・優愛ちゃんを自宅で殺害したとして逮捕された鈴木沙月容疑者（28）の知人である。

【写真】〈別れよ。俺が赤ちゃんを見る〉鈴木沙月容疑者が事件の前日に送った”SOSメッセージ”、「金髪サンタ」のコスプレ投稿ほか

警察の取り調べに対して、「夫と離婚協議が進んでいて、親権を取られるくらいなら娘を殺して私も死のうと思った」などと供述している鈴木容疑者。聞けば、事件を起こす数日前に犯行につながるとみられる"ある出来事"があったという──。

大手紙社会部記者が話す。

「4日6時40分ごろ、所轄の警察署に容疑者本人から『赤ちゃんをやってしまった。私は死ねなかった』などといった通報があった。職員が世田谷区にある自宅アパートに駆けつけたところ、浴室の風呂蓋の上に乳児が横たわっており、その場で死亡が確認されました。遺体には包丁による数十か所の切り傷が認められた。

捜査関係者によれば、事件数日前も夫とのトラブルをめぐって110番通報があったそうです。警察は無理心中しようとしたとみて捜査を進めている」

警察発表では「職業不詳」とされているが、容疑者はYouTubeやTikTokで動画配信をするインフルエンサーだった。先天性骨形成不全症という病を患っており、車椅子生活だった。

今年3月には自身のSNS で、現在の夫と結婚したことを公表したばかりだったが、供述内容からもうかがえるとおり、夫婦生活は順調とはいえなかったようだ。冒頭の知人が明かす。

「警察沙汰にはもう1回なっているの」

「先月に入ってから『旦那から離婚したいと言われているけど、したくない。子どもがいるから』と相談がありました」

その後も、鈴木容疑者はこの知人に弱音を何度か吐いたという。

「"辛い"とか、何度かメッセージを送ってきたりもしたのですが、そこまで深刻な事態になっているとは思わなかったし、私もアドバイスくらいしかできることはなくて。相当、思い詰めていたんですね……」

容疑者と同じアパートの階層で暮らす住民は、夫婦関係についてこう話す。

「ご夫婦のことは春先から、数回見かけています。旦那さんが車椅子を押していることもありましたよ。怒鳴り合いや喧嘩とか、そういう目立ったトラブルはなかったですけどね……」

鈴木容疑者がファンに出産を報告したのは9月。子どもが生まれた後もSNSの投稿内容は前向きなものばかりで、特に変化は見受けられない。しかし心の内には闇が巣食っていたのか。今月に入り、鈴木容疑者の精神は限界を迎える。

知人に届いた「最後のSOS」

事件の数日前に鈴木夫妻の間で起きていた"あるトラブル"について、知人が続ける。

「仕事が立て込んでいて、事件が起きてから気づいたのですが、日曜日の午後（犯行の前日）に彼女から〈昨日、我慢の限界で夜中に189（＊編集部註 児童相談所虐待対応ダイヤル）に電話して子どもとすぐ逃げたいと伝えた〉というメッセージが届いていたんです。

110番通報してまた警察沙汰になり、夫婦の距離を置くことになったようでした。おまわりさんからは、『子どもは旦那さんに任せましょう』と言われたみたいです」

実際にメッセージを見せてもらうと、鈴木容疑者のこんな思いが綴られていた。

〈親権は旦那の方に行くのでしょうか、もう嫌です。前までは、離婚するなら私が面倒見るって話だったのに、昨日は別れよ。俺が赤ちゃんを見ると言われました。旦那の家族は旦那の味方なのでなに言っても旦那の事しか信じないです〉（原文ママ）

知人がこう漏らす。

「赤ちゃんを殺したのはこの翌日です。子どもを第一に考えていただけに、自ら手にかけるとは思いもしなかった。ハンディキャップがある中で必死に子どもを育ててきて、その結果が殺人なんて、やり切れない」

念願かなって胸に抱いた我が子を殺めた鈴木容疑者は、いま何を思うのだろうか。