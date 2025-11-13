「まくり上がったスカート」から露わになる「花ビラ」…かつて接待政治の温床となった「ノーパンしゃぶしゃぶ店」の実態

令和7年現在、多種多様なコンセプトの風俗店が存在している。しかし、90年代には今では考えられない「ノーパンしゃぶしゃぶ」なるユニークすぎる風俗店が存在した。

「中居正広もハマった」「大蔵官僚の接待で使われた」と度々話題になっていた特殊風俗店の実態を探るため、過去に本誌記者が潜入調査をしたところ、ただノーパンの女性がしゃぶしゃぶを提供するだけではない手の込んだサービス内容が明らかになった…！

本誌記者が赤裸々に綴った「ノーパンしゃぶしゃぶ」の体験談を、週刊現代1997年11月29日号の記事より再編集して全2回にわたってお届けする。

第１回

「ノーパンしゃぶしゃぶ」に潜入！

「パンティ脱がしてください」

女のコがスカートをたくしあげた。

ヒラヒラするブラウスからチラチラッとのぞくバストに見とれていたら、目に飛び込んできたのは、ムチムチッとした下半身に張り付くような紫色のTバック。期待に胸を高鳴らせつつ、紐のようなパンティをつかむと、「痛〜い。私のお肉はつまんじゃダメ〜。指ではさむようにして下ろしてくださいね」

いわれるままにパンティをズリ下ろすと、よく手入れされた縦長のヘアが現れた。すべてはノーパンの“儀式”からスタートするのだ。

人気グループ『SMAP』の中居正広(25歳)とノーパンしゃぶしゃぶ嬢との仲がフライデーされ、SMAPファンまで巻き込んで、ガ然、世間の注目を集めた「ノーパンしゃぶしゃぶ」。

旧東京協和信用組合の理事長(当時)による大蔵省のエリート官僚への過剰接待攻勢が表面化した’95年の「2信組疑惑」で、当時の大蔵省主計局主計官補佐を始め、エリート役人が乱痴気接待でハマッた店としても有名である。が、その実態となると「一体、どんなことをするの?」と首をひねる人が大半だ。

そこで、本誌はこの秘密クラブめいた「ノーパンしゃぶしゃぶ」を潜入取材した。その全てを一挙誌上公開する。

会社経費で落とせる

西武新宿線の新宿駅から、歌舞伎町に入ってすぐの雑居ビル地下2階に、その店『R』はある。外観はいたって地味。「会員制 アダルト割烹」と書かれた文字も下手をすると見逃してしまいそうだ。

地下1階まで階段を下りると、受付には、「入会金300万円、年会費30万円」の但し書き。もっとも、そんな大金をつぎ込む客はいない。会員数が増えすぎないようにというこけおどしのようだ。『R』の会員になるには、まず別の会員の紹介で来店、その会員と自分の名刺を差し出せば入会できるのだ。

記者は、ある会員氏に前もって電話で予約を入れてもらい、その人に接待される客として潜入した。エレベーターでさらに地下2階まで下りると、和風の引き戸式の自動ドア。その戸の向こうに一歩ふみ入れると、キラキラしたカラフルな衣装を着た女のコが歩き回っているのだ。しかも、右足は赤、左足は黒の網タイツ! ヒワイな期待感がムクムク頭をもたげてくる。

店内には個室もあるが、この日通されたのは、広さ12畳ほどの座敷。その和室にはほりゴタツの座卓が四つあり、それぞれがついたてで仕切られていた。我々が店に入ったのは午後9時だが、すでに満卓。早くも客全員が酔っぱらっており、アチコチで奇声をあげている。

メニューには、しゃぶしゃぶ以外に「ステーキ」、キャビア・エスカルゴの「ライト」など4コースがある。

コタツにはホットプレートが備えつけられている。見上げると天井からウイスキーやミネラルウォーターの類が逆さまに吊り下げられているのに気がついた。

しばらくすると、仲居さんみたいな女性が入って来た。この店では「シェフラー」と呼ばれている。料理の段取りから、実際の調理まですべてを取り仕切ってくれる存在だ。で、そのシェフラーが聞いてくる。

「ご指名の女のコはどのコにしましょうか?」通路で見た女のコは、美人ぞろい。女のコの在籍数は全部で30人を超えるという。実はこのシェフラーとのやりとりが、ノーパンしゃぶしゃぶの接待で一番大切なのだ。後からやってくる女のコへのチップが一人当たり5000円と決まっているので、たとえば、接待役が、「立て替え2万円ほどもってきてくれませんか」とお願いすれば、シェフラーが5000円札4枚と、立て替え伝票をテーブルの下かソッと渡してくれるのである。

この手の接待では、ともすれば、チップ代は、接待役が自腹を切らねばならぬ事態も起こりがち。それに比べ、このシステムなら、チップ代も含めて、後で一括精算。領収書もまとめてもらえるので、すべて会社経費で落とせる。

まくりあがるスカート…！

名物のしゃぶしゃぶコース注文して、少し待つと、一番手の女のコ、真弓ちゃん(24歳)が登場。おお〜、網タイツが赤と黒だ。ルックスは三井ゆりをハデにした感じだ。バストは手のひらにちょっと余る大きさ。乳首がピンと上を向いていて、ハリがある。

シェフラーに促されるまま、早速、立て替えてもらった5000円札2枚を差し出すと、真弓ちゃんは胸元を広げてニッコリ。すでにノーブラ。下からビスチェみたいなものに押し上げられているので、さらに大きく感じる。

「ここにはさんで」と、バストをグイッと前へ。この店では胸の谷間にチップをはさみいれるのが流儀だ。

チップを受け取ると、すっくと立ち上がった彼女はスカートをまくり、冒頭のような出来事が展開したのである。「飲み物、何になさいます?」「ビールをもらおうかな」「ダメですよ。そんなもの飲んでちゃ」とシェフラーの声。薦められるまま、天井にブラ下がったシーバス・リーガルを頼んだ。

立ち上がった真弓ちゃんが頭上に吊り下げられたボトルに手を伸ばして、水割りを作り始めた途端、テーブルの隅に仕込まれた通気孔から噴き出た風がスカートをまくり上げ、スポットライトがスッポンポン状態の下半身を照らし出したのである。なるほど、これか!

距離わずか10cm。隣のテーブルでもブォーッという風の音。つられて目をやると、スカートが舞い上がっている。「おお〜っ」「見える見える」の大合唱だ。けど、最近の過激なフーゾクを堪能しているだけに、これぐらいじゃ驚けないゾ。が、このサービスはまだ序の口にすぎなかったのだ。

次回記事『“経費で落とせる風俗”「ノーパンしゃぶしゃぶ」極上のフルコース』へ続く。

「週刊現代」1997年11月29日号より

