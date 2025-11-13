これは結婚詐欺なのか…45歳日本人夫が、中国人の「美人妻」と結婚して大後悔した理由【国際結婚の闇】

3組に1組のカップルが離婚するといわれる昨今。その理由として最も多く挙げられるのが「価値観の違い」だ。今回紹介する英明さんは、国際結婚の末に破局した男性だが、文化風習の違いがはっきりと出るその結婚の在り方を鑑みれば、じつは日本人同士のカップルにも問題点がピタリと当てはまる。

今回はそんな例を取り上げてお伝えしてみたい。

わずか3年で終わった「中国人妻」との結婚生活

現在55歳の英明さん（仮名）は、20代、30代と自力で結婚に漕ぎ着けることができなかった男性だ。若く綺麗な顔立ちの女性を好む一方で、経験が乏しいためはなから日本人の女性との結婚はあきらめ、国際結婚と決めて結婚相談所を訪れていた。

初婚は45歳。15歳下の中国人女性ファンさん（当時30歳、仮名）との結婚生活は、しかしながら3年で破局に至る。

原因はファンさんの「金使い」だった。ブランド物に目がない彼女は、まるで底の抜けたバケツのように浪費し、英明さんの月の給料は一瞬で蒸発した。

ファンさんは自分の見た目や若さに価値があることを十分に知っており、「若くてきれいな私と結婚したのだから、私がより綺麗でいるために、お金をかけるのは当然」という考えだった。裕福な生活のために外国人と結婚したのに、むしろ英明さんの給与では高級な時計やジュエリーに手を出す余裕はなく「自分は我慢している」とさえ思っていたそうだ。

一方の英明さんは、ケチの部類に入るほどの極度の倹約家だった。新宿区内の実家に母親と二人で暮らし、家に3万円を入れる以外は給与のすべてを自分の“お小遣い”として9割以上も貯蓄に回していた。

40歳の頃に母親が他界し実家を相続した英明さんには、親しい友人もおらず、たまの付き合いも出費を最低限でおさえるため交際費も殆どかからない。

外食も滅多にせず、これといった趣味もなく、車や高級時計にも興味がなかった。唯一の楽しみといえば、貯蓄による預金額を増やすことくらいだった。

逆ギレする中国人妻

ファンさんを専業主婦として迎え入れるにあたり、英明さんもある程度の出費は「必要経費」としてやむを得ないと考えていた。それでも独身時代に母親に家計を任せていたように、妻に財布を預けておけば、うまく管理してくれるだろうと考えていた。

結婚生活をはじめた直後から、ブランド品を買い漁るファンさんのクローゼットから溢れだす洋服やバッグに嫌気がさした英明さんが、お金の使い過ぎを注意すると、ファンさんは猛烈に反論した。「自分は英明さんの少ない稼ぎでやりくりしている」というのが言い分だった。

預けていた通帳の口座残高はほぼゼロ、更に総合口座とセットの定期預金も100万円以上が貸し越しとなっていたところで、英明さんの堪忍袋の緒が切れた。もしもファンさんが反省してくれれば、金銭的な問題を解決した上で、結婚生活を継続する心つもりの英明さんに、ファンさんは「そんなに文句を言われるなら離婚する」と一点張りで埒が明かない。

夫婦は一旦離婚という言葉を口にしてしまうと急激に他人行儀になって熱を失う。可愛いと思っていたファンさんの目の下のホクロさえもあざとく見え、もう元には戻れないと観念した同時期に、ファンの方から別れを切り出されて離婚。協議ではなんだかんだと理由をつけ、200万円の慰謝料を英明さんが支払うこととなった。

「離婚のタイミングが…結婚による日本永住権を得られる、3年をちょうど過ぎた頃だったと後から気づいたんです」英明さんはこう振り返る。その胸中は決して安らかではなかっただろう。

「結婚生活に関するお金は、夫婦の価値観が大きな影響を及ぼす」とライフチェンジマネージャーの吹田朝子氏は言う。

「どんなに資産家・貯蓄家であっても、パートナーとの理解が進まないまま、勝手に相手に期待したり、不満をぶつけるままでは、お金はあっという間に逃げていきます。1億円規模の資産があっても、お金の使い方次第では、5年程度で底をつくこともある話です」

『自分のことを理解してほしい、わかってほしい』という欲求から、高級ブランドショップを渡り歩き、VIP待遇を受けるために毎月50万円以上もクレジットカードで買い物をしたり、近所づきあいがうまくいかなくなって、毎年のように引っ越しを繰り返し、家電製品なども買い替えになるケースなど、お金の消える事例は多く、そのスピードも想像以上に速いです。

一方で世帯年収が600万円台の夫婦であっても、お金の使い方の価値観が似ていて、相談しながら家計管理をすることで、20年間で3000万程度の資産形成ができているケースもあります。

特に、『飲食』『お金』『時間』は価値観が似ていて、お互いに認め合えることは、結婚生活でも経済的な豊かさを呼ぶ大きな秘訣になります。

英明さんご夫婦の場合、結婚へ求めるものがそれぞれで大きく異なり、さらに思い込みが強かったことが、結果的に経済的損失につながってしまった典型例でしょう」

吹田 朝子（すいた・ともこ）

ファイナンシャルプランナー（1級ファイナンシャルプランニング技能士）、宅地建物取引士、プロフェッショナル・キャリア・カ ウンセラー®、 お金のメンタリスト® 。

一橋大学卒業後、保険会社で企画・調査・予算管理部門を経て、出産を機に1994年よりFPとして独立。就職・転職・起業・副業・結婚・妊娠・出産・子育て・住宅購入・親の介護など、3300件以上もの相談実績がある。

本人の個性や価値観を尊重するお金との付き合い方を「ぜにわらい通信」で配信。人生を変えるお金相談から、結婚前後の花嫁修業のお金塾、フリーランスや事業者を応援するセミナーなどを開催。

