【グリーンズボロ（ノースカロライナ州）＝小林泰裕】トヨタ自動車の北米初となる電池工場が米東部ノースカロライナ州で完成し、１２日に現地で開所式が開かれた。

電気自動車（ＥＶ）・ハイブリッド車（ＨＶ）・プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）向けの電池を量産する。トヨタが車載電池を米国で生産するのは初。

開所式で、トヨタ北米法人の小川哲男社長は「トヨタと米国の電動化に向けて極めて重要な転換点となる」と強調した。

新工場の投資額は１３９億ドル（約２・２兆円）に上る。５１００人を新たに雇用し、工場の立地面積は東京ドーム約１４個分の約６５万平方メートル。１４本の生産ラインを持ち、米国で生産するＨＶやＰＨＶ向けの他、２０２６年から米国で生産を開始する新型ＥＶ向けにも電池を供給する。

３４年までにフル稼働させ、ＥＶに換算して年間４０万〜５０万台分に相当する電池を生産する。今年６月から出荷を開始した。

トヨタは現在米国でＥＶ２車種を販売しているが、いずれも日本から完成車を輸入している。米国では４月から自動車向け関税が発動し、トヨタは２６年３月期で１兆４５００億円の減益要因になると見込む。現地生産の電池を搭載した車両の販売が伸びれば、関税負担を軽減できる可能性がある。

トランプ政権はＥＶ向けの税制支援策を９月末で終了した。１０月以降は駆け込み購入の反動もあって米国内のＥＶ販売は大きく落ち込む見通しだ。トヨタは新工場によって短期的にはＨＶ向けに電池を量産し、長期的にはＥＶへの需要回復に備えるなど、柔軟な生産態勢を敷く方針だ。