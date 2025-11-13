台風26号は今後県内に接近する見込みです。

奄美地方では13日夜遅くにかけて大雨となるおそれがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。

台風26号は13日午前3時には台湾付近の海上にあります。

台風26号は今後沖縄地方にかなり接近し、13日午後には温帯低気圧に変わる見込みで、奄美地方では大気の状態が非常に不安定となっています。奄美地方では非常に激しい雨が降り続いているところがあり、奄美地方の北部と南部では13日夜遅くにかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。

県の雨量計では瀬戸内町の請島で午前3時10分までの1時間に71ミリの非常に激しい雨を観測しました。

午前6時時点で土砂災害警戒情報が徳之島町、天城町、喜界町に発表されています。

また、大雨警報が奄美市、喜界町、徳之島町、天城町、瀬戸内町に発表されています。奄美地方では1時間の予想雨量は多いところで13日は50ミリ、14日は30ミリです。14日午前6時までの24時間の予想雨量は多いところで180ミリです。

気象台は土砂災害に厳重な警戒を、低い土地の浸水に警戒を、河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意を呼びかけています。

