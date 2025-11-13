井上清華アナ、トレーニング始めたきっかけ「『学生時代の筋肉が1gもない』と言われた」

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、11月13日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。トレーニングを始めたきっかけを明かした。



この日、Snow Man・岩本照（32歳）が、将来に向けた“筋トレ貯金”をコツコツしているという話題の流れで、高崎春アナが「井上さんは、休日に筋トレ、いかがですか？」と質問。



これに井上アナは「そこまでは絶対に頑張れないんですけど（笑）」とした上で、「私、最近、トレーニングしてるじゃないですか。そのきっかけが、足が歩けないくらい痛くて…って言ったら、『学生時代の筋肉が1グラムもありません』って言われたからなんです（笑）」と笑い、高崎アナは「ええええ！？」と悲鳴を上げる。



井上アナは「だから“筋トレ貯金”ってワードだけ共感しました。嬉しい〜」と喜んだ。