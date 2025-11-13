ファラオに並ぶ存在!? 古代エジプトの王妃はどれほどの力を持っていた？【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

古代エジプトの王妃はファラオに並ぶ存在だった

王と同等の権力も

王妃たちもまた、政治や外交に大きな力を発揮しました。

第18王朝のアメンヘテプ3世の妻ティイは、中部エジプトのアクミームの有力貴族で王家の親戚と考えられている、ユヤとチュウヤの娘でした。アメンヘテプ3世の建造物や彫像には、常に王と並んだティイの姿があり、王はティイのためにアクミームに人工湖をつくるほどでした。息子アクエンアテン王（アメンヘテプ4世）の治世にも、ティイが首都アケトアテンを公式訪問した記録もあることから、他の王妃には考えられない特別な影響力の大きさがうかがえます。

同じく第18王朝のツタンカーメン王の妻アンケセナーメン王妃も、特筆すべき存在といえるでしょう。ツタンカーメン王との間に子どもが二人生まれましたが、胎児の時期に死亡したとみられており、夫の死後、王位継承者を求めて奔走します。ヒッタイト王に手紙を送り、王子の一人を配偶者にと願い出ますが、王子はエジプトに向かう途中で殺されます。最終的に、ツタンカーメンの後見人として影響力のあった老臣アイと同盟関係を結び、アイ王とともに国を治めたと考えられています。

このように古代エジプトでは、王妃たちの存在もまた、国の運営や歴史の流れに大きな影響を及ぼしていました。

ツタンカーメンの妻アンケセナーメン王妃

アンケセナーメンは、アクエンアテン王とネフェルトイティの三女。異母兄妹のツタンカーメンと結婚し、夫の早すぎた死後、歳の離れた老臣アイを王に迎えて共同統治をしたと考えられている。しかし、まもなく記録が途絶え、その後についてはわからず、墓も不明のままだ。

ツタンカーメンの王の墓の副葬品「黄金の玉座」©河合望

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話』著：河合 望（エジプト学者・考古学者／筑波大学人文社会系教授）