「Michael／マイケル」ポスタービジュアル

マイケル・ジャクソンの伝記映画「MICHAEL」が、「Michael／マイケル」として2026年6月に日本公開される。配給はキノフィルムズ。公開決定にあわせ、US版の第1弾予告やポスタービジュアル、場面写真が公開された。

Glen Wilson / Courtesy of Lionsgate

Glen Wilson / Courtesy of Lionsgate

人類史上、もっとも売れたアルバム「スリラー」を生み出し、数々の偉業とともに語り継がれる“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソン。今作では、音楽活動の枠を超えて活躍したマイケル・ジャクソンの生涯が描かれ、ジャクソン5として並外れた才能が発見された瞬間から、クリエティブな野心を原動力に世界一のエンターテイナーを目指し、飽くなき追求を続けた先見的なアーティストになるまでの道のりを追う。

さらに、マイケルの人生の舞台裏と、初期のソロ活動における象徴的なパフォーマンスの数々に焦点が当てられ、観客は最前列からマイケルのパフォーマンスを体感することになるとのこと。

Glen Wilson / Courtesy of Lionsgate

主演のマイケル・ジャクソン役は、マイケルの実の甥であるジェファー・ジャクソンが抜擢されている。監督は「トレーニング デイ」や「イコライザー」シリーズのアントワーン・フークア、製作は「ボヘミアン・ラプソディ」を手掛けたグレアム・キング、脚本はジョン・ローガン。

映画『Michael／マイケル』US版第1弾予告｜2026年6月全国公開