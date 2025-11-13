ワンオペ育児とパートに追われて…甘えた夫と崩れていく結婚生活【バイバイ! クソ旦那 Vol.1】
この漫画は書籍『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』（原作：サレ妻マリコ／漫画：sumi）の内容から一部を掲載しています（全7話）。
ワンオペ育児で余裕なし…冷めた夫婦関係は修復不可能？
仕事で帰りが遅い夫・ユウトは、息子・ハルのことは可愛がってくれるものの、育児には非協力的でした。
結婚前からマリコに甘えっぱなしで、家事も任せきり。結婚すれば、子どもが生まれれば変わってくれると信じていたマリコの期待は裏切られました。
さらに、経済的な理由からパートに出ることになり、マリコの生活はこれまで以上に負担を強いられるようになっていくのでした。
そんなとき、ユウトのスマホに女性からの怪しいメッセージが届いたのを偶然目撃してしまったマリコは…
家事育児に非協力的な夫への期待は裏切られ、パートとワンオペ育児に疲れる中、夫の浮気が発覚。裏切られた妻マリコがSNSで共感を集め、逆襲に至るまでの実録体験を描くエピソード。
