家事育児に非協力的な夫への期待は裏切られ、パートとワンオペ育児に疲れる中、夫の浮気が発覚。裏切られた妻マリコがSNSで共感を集め、逆襲に至るまでの実録体験を描くエピソード。