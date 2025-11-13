²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤òÉÒÏÓÂåÍý¿Í¸ì¤ë¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¤¬É¾²Á¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Íµ¤¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤¬£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë£Ç£Í²ñµÄ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢²¬ËÜ¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ô¡¹¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ¤¤¿ÉÒÏÓÂåÍý¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ü¥é¥¹»á¡£²¬ËÜ¤Ï¤Þ¤À¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀµ¼°¤Ë¿½ÀÁ¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸ò¾Ä´ü´Ö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ü¥é¥¹»á¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤ÎµåÃÄ¤Ï¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ËÈà¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¥¹¥¥ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤ÂÇÀÊ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄ¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÍè¤¿»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤À¡£²¬ËÜ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¼éÈ÷¤ÎÆ¶»¡ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç»°ÎÝ¼ê¡¢°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Î´õË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ü¥é¥¹»á¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤ÏÁ´¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£Èà¤¬²¿¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢Èà¤ÈÈà¤Î±ü¤µ¤ó¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ë¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï¡¢¤³¤Î£Ç£Í²ñµÄ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤òÃÎ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¡¢Èà¤ÈÈà¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î£Æ£Á»Ô¾ì¤Ë¤Ï°ìÎÝ¤Ç¤Ï¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï¥¹¥¢¥ì¥¹¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤È¡¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë±¦ÂÇ¤Á¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë¥Ü¥é¥¹»á¤¬ÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö²¬ËÜ¤È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Èï¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢µåÃÄÂ¦¤¬Í¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤ÎÁª¼ê¤¬Íß¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¼¡¤ÎÁª¼ê¤òÁÀ¤¦¡£¤À¤«¤éµåÃÄ¤Ï¡¢£²¿Í¤ÎÁª¼ê¤òÆ±»þ¤Ë»ä¤È¸ò¾Ä¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µåÃÄÂ¦¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤òÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£ÂÐ¾ÝÁª¼ê¤¬¡¢Â¾¤ÎÂåÍý¿Í¤ÎÁª¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µåÃÄÂ¦¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¾õ¶·¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ê²¬ËÜ¤Î¡Ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬Î¾Áª¼ê¡Ê¥¢¥í¥ó¥½¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹¡Ë¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾õ¶·¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÏµåÃÄ¤ÎÊý¸þÀ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£