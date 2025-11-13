¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù½à·è¾¡¥È¥ê¥ª¡¢²ò»¶¤òÈ¯É½¡ÖÃç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÇÏ¼¯¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤«¤¿¤Ä¤à¤ê¤¬12Æü¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæß·ËÜËî¡Ê41¡Ë¡¢ÎÓËü²ð¡Ê43¡Ë¡¢¥Ô¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ç¼«¿È¤Î»×¤¤¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¡¼¥Á¤Ï¡¢¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£º£·î27Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¿¤Ä¤à¤ê¤Ï²ò»¶¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¡¢·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Æ¡¹³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤ª¤«¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¸«¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ï27Æü¤Î20À¤µª¤Î20th century CONTE LIVE¡ªÏ»ËÜÌÚ¤Ç¤¹¡£À§Èó¤È¤â¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãæß·¡¢ÎÓ¤âÆ±ÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¸½ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤¿¤Ä¤à¤ê¤Ï¡¢NSCÅìµþ¹» 10´üÀ¸¤Ë¤è¤ë3¿ÍÁÈ¡£Ãæß·¤ÈÎÓ¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢2017Ç¯¤Ë¥Ô¡¼¥Á¤¬²ÃÆþ¤·¥È¥ê¥ª¤Ë¡£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢24Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿3²óÀï¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ç¤Ï20Ç¯¡¢23Ç¯¤Ë½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Ãæß·¤ÎÊó¹ðÁ´Ê¸
¡Ú²ò»¶¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤¿¤Ä¤à¤ê¤ò²ò»¶¤¹¤ë»ö¤ò³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
·ëÀ®¤è¤ê²æ¡¹¤ò±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤¤¿³§¡¹ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó½½Í¾Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿»ö¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤È¤Þ¤¢¡¢¸Ç¤¤°§»¢¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤
º£²ó¤Ò¤È¤Þ¤º½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä»ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤Ç
ÆÃ¤ËÃç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·
ÊÑ¤ï¤é¤ºÇÏ¼¯¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â³Æ¡¹¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤ÏÀ§Èó¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
27Æü¤ËÏ»ËÜÌÚ¥³¥ó¥È¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ
21:00¡Á¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ö20th century CONTE LIVE¡×
¤¬3¿Í¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç
¤ª»þ´Ö¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§ÈóÂ¤ò¤ª±¿¤ÓÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤´Ï¢Íí²¼¤µ¤¤
Âç²ð¡ª¤¢¤ó¤Þ¤ê¼ò°û¤ß²á¤®¤ó¤Ê¤è¡ª
¥Ò¥Ç¡ª°¤¤»ö¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦Ä¬»þ¤À¤í¡Ä
¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ËÄù¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª
¤«¤¿¤Ä¤à¤ê
¤ª¤·¥Þ¡Á¥¤¥±¥ë¡ª
¢£ÎÓ¤ÎÊó¹ðÁ´Ê¸
¤«¤¿¤Ä¤à¤ê³èÆ°¸Â³¦¤Ç¤¹
´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿
¤«¤¿¤Ä¤à¤ê²ò»¶¤·¤Þ¤¹
¾¯¤·¤Ç¤â´õË¾¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿
·Ý¿Í¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹
¤³¤ì¤Ï¤À¤¤¤Ö½¤Íå¤Ç¤¹
¤µ¤é¤Ë¡¢»ä¥·¥«¥´ÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹
¤³¤ì¤Ï¤À¤¤¤Ö¶Ë½¤Íå¤Ç¤¹
¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤ÊÉ¤ÎÊý¤¬¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê²Î»ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÊÉ¤¹¤é¸«¤¨¤Þ¤»¤ó
¤â¤¦43ºÐ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹
ÅÓÃæ¤ÇÅÝ¤ì¤ë²ÄÇ½ÀÂç¤Ç¤¹
¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦»×¤¨¤ëÆ»¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹
¥Ï¥²¤ÆÂÀ¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç½ª¤ï¤ê
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
¤«¤¿¤Ä¤à¤ê
¥é¥ÖÃíÆþ
¢£¥Ô¡¼¥Á¤ÎÊó¹ðÁ´Ê¸
¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£
º£·î27Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¿¤Ä¤à¤ê¤Ï²ò»¶¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¡¢·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³Æ¡¹³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤É¤ª¤«¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¸«¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ï27Æü¤Î20À¤µª¤Î20th century CONTE LIVE¡ªÏ»ËÜÌÚ¤Ç¤¹¡£À§Èó¤È¤â
