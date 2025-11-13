

ドイツ人のほうが日本人よりも睡眠を大事にしている傾向があります（写真：mits／PIXTA）

【表を見る】先進国の睡眠時間一覧、日本はもっとも短い？

経済大国ドイツの有給取得率はほぼ100％。睡眠や休暇に対する考え方も日本人とは大きく異なります。本稿では『有休取得率100%なのに平均年収が日本の1.7倍! ドイツ人の戦略的休み方』より一部抜粋・編集のうえ、「労働先進国であるドイツのビジネスパーソンがどう働き、どう休んでいるのか」について、リアルな声をご紹介します。

平均睡眠時間は8時間37分

エンジニアのヨヘンさんは1973年生まれで、1998年に大学を卒業後、大手電機メーカーに入社。2002年から、大手電機メーカーの関連会社である今の会社で働いています。昔も今も職場に満足していることから「人生で一度も転職を考えなかった」という珍しいタイプのドイツ人です。

2024年に発表されたドイツ連邦統計庁のデータによると「ドイツ人の平均的な睡眠時間は8時間37分」です。10年前と比べるとドイツ人の睡眠時間は8分長くなりました。いかにドイツ人が睡眠というものを大事にしているかがよくわかる数字だと思います。

もちろん「どれぐらい寝たら自分がパフォーマンスを上げられるのか」は人によって「まちまち」ですが、「ドイツ人のほうが日本人よりも睡眠を大事にしている傾向がある」と感じます。

ドイツ人が特に大事にしているのは「夜に長時間眠ること」です。したがってドイツの公共交通機関や学校の教室で、日中に居眠りをしている人を見かけることはほとんどありません。



（出所）『有休取得率100%なのに平均年収が日本の1.7倍! ドイツ人の戦略的休み方』より

ヨヘンさんはこう言います。

「お金と違って、時間は巻き返しがきかないからね。でもプライベートで心地いい時間を過ごせるか、仕事で最高のパフォーマンスを上げられるかというのは、睡眠時間にかかっていると思う」

では、「睡眠は大事」と語るヨヘンさんの睡眠を妨げるものは、一体なんでしょうか。

「自分にとって、本来は9時間睡眠が一番いい。ただ今は2歳と3歳の息子がいるから僕の睡眠時間は6時間半から7時間半になってしまっている。本来は夜、もっと早く寝たいのだけれど、子供が生まれてからは、子供が寝てからが僕の自由時間。子供が起きているときにはできないこと、例えば新聞や本を読んだり、YouTubeを見るというのも、夜にやるようになってしまったし、『洗濯物を畳む』という作業も子供に邪魔されない夜にやるから、結局睡眠不足になっている」と、しきりに自分が万年睡眠不足だということを強調するヨヘンさん。

ヨヘンさんの子育てとの両立

さてヨヘンさん夫婦は、2歳と3歳の子供たちの子育てを、ほぼ「フィフティ・フィフティ」で分担しています。

職業学校の先生で公務員である妻のアントニアさん（Antoniaさん）は月曜日と水曜日に出勤、民間企業に勤めるヨヘンさんは火曜日と木曜日、金曜日が出勤日です。

ヨヘンさんは4年前からこの「週に3日間仕事をする」スタイルなのだと言います。子供が生まれる前よりも労働時間は40％少なくなり、その分、お給料も40％減りました。

ヨヘンさんは9時15分に出社し、仕事は本来18時台に終わるのですが、仕事が好きであることから、22時まで没頭して残業をすることも。

ヨヘンさんは、「22時まで働いて翌朝9時に会社に行くこともある。規定よりも働いているかな。もちろん自主的にだけど。あっ、怒られちゃうから国（ドイツ）には内緒ね！ こういうのは本当はダメで、国（ドイツ）に怒られちゃうから内緒、内緒」と言い、ウインクしました。

産休・育休中の親は肉体的にも精神的にも大変です。ドイツでも、かつて日本と同じく「育児休暇」（Erziehungsurlaub）という言葉が使われていました。

でも、子育ては実質的に「休暇」ではないという声が高まり、2001年に「親時間」（Elternzeit）と名称が変わりました。「親時間」とは、その名の通り、親が子のために使う時間のことです。

親はフルタイムの仕事と同じぐらい、またはそれ以上に、育児に神経や労力を使います。名称が「育児休暇」から「親時間」に変わったことで、かつてドイツでも過小評価されていた「家庭の中の育児労働」が、少しずつ評価されるようになったと思います。

自由な組み合わせが可能な「親時間」

ドイツの親時間は、子供1人当たり最大36カ月取ることができます。取得後は、同じ職場への復帰が法的に保証されており、会社の倒産といった特別な事情を除いて解雇は禁じられています。

「親時間」は、子供が8歳の誕生日を迎えるまで取得可能で、必ずしも生まれてからの数年間ですべて取る必要はありません。ただし、36カ月のうち12カ月は「子供が3歳の誕生日を迎えるまで」に使う必要があります。

つまり、持ち越せるのは最大24カ月。この24カ月分を、3歳から8歳の間に取ることができます。両親が同時に取ってもいいですし、別のタイミングで取得してもかまいませんが、一般的なのは後者です。

例えば、36カ月を両親で平等にわけて「父親も母親も1年半ずつ取得する」ケースもあれば、「子供が生まれてから母親が1年間取得し、父親はそのあとに取る」というケースもあります。





一定の「枠」はあるものの、枠の範囲内では比較的、臨機応変に取得できるため、さまざまな組み合わせがあり、「誰がいつ取得するか」は、本当に人それぞれです。ドイツでは女性の90％以上、男性の40％以上が親時間を利用しています。

ヨヘンさんは、「週に3日仕事をする時短勤務」であるため、フルタイムで働くドイツ人よりも有休の数が少なく、年間18日です。でも有休の数に満足していると言います。というのも、会社が「融通の利く取り方」を許可してくれているからです。

「有休が足りなくなると『時間調整』（Zeitausgleich）で休みを取っているんだ。上司も、これに積極的で、休みについて相談をすると『この日とこの日は時間調整にしたら？』なんて言ってくれるからありがたい」

（サンドラ・ヘフェリン ： コラムニスト）