陣痛の痛みも何のその!!噂の“産院グルメ”を堪能したい！お産の真っ最中ということも忘れるおいしさに感動【作者に聞いた】
幼少期から絵を描くのが好きで、ご自身の出産後に育児メインのレポ漫画を描いている白井くま(@kumamiiiiiiiiii)さん。SNSやブログでは「無痛分娩と産院のグルメ」などの漫画を投稿し、経験者だからこそ描けるリアルな漫画だ。今回は「無痛分娩と産院のグルメ(11)〜(14)」を紹介するとともに、著者に実際の陣痛中の内診や産院のグルメについても伺った。
出産は苦痛なことが多いが、おいしいグルメは妊婦にとって束の間の癒やしではないだろうか。出産を控えている主人公は病院で内診後、医師から「子宮口3センチ！じゃぁバルーン入れて10時から促進剤入れてきましょうか」と告げられる。入院後、楽しみにしてたグルメの時間がやってきた。よく噛んで味わい「こんなにうまいなんて…」と感動していると、急にお腹が痛み出す！本陣痛の痛みとおいしいグルメを完食したい主人公の葛藤が描かれている。
白井さんご自身の体験をもとに描かれた本作「無痛分娩と産院のグルメ」は、陣痛中と内診時のリアルさが話題になっている。当時を振り返り「陣痛中の内診が痛くなく、それだけでここの産院にして良かったと心から思いました！そして、どこからか聞こえる同士の声にこっそりエールを送りました」という。
自身の産院を「美味しいグルメ」という基準で選んだという白井くまさん。入院してみると「産院のご飯がこんなにも温かいなんて、めちゃくちゃ感動しました！フルーツまで付いていて、贅沢でした」と語ってくれた。リアリティ溢れる本作「無痛分娩と産院のグルメ」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：白井くま(@kumamiiiiiiiiii)
