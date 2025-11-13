マイケル・ジャクソン伝記映画の日本公開が決定！US版第1弾予告、ポスタービジュアル、場面写真も解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

マイケル・ジャクソンの物語を描いた伝記映画『MICHAEL』が、邦題『Michael／マイケル』として2026年6月に日本公開されることが決定。US版第1弾予告、ポスタービジュアル、場面写真が一挙公開された。

■主演はマイケルの甥のジャファー・ジャクソン

解禁されたUS第１弾予告はマイケル・ジャクソンの伝説的なヒット曲で彩られ、観る者の心を高鳴らせる映像となっている。

人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、数々の偉業とともに語り継がれる“キング・オブ・ポップ”＝マイケル・ジャクソン。その音楽はミュージカルやライブステージなど、様々なエンタテインメントを横断し、時代や国境を越えて、あらたな世代のファンを生み出し続けている。

17年前のライブ・ドキュメンタリー『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』は、日本で興行収入50億円を超える大ヒットを記録し、全世界で最も興行収入を上げた。

映画『Michael/マイケル』は、音楽活動の枠を超えて活躍したマイケル・ジャクソンの生涯が描かれ、ジャクソン5として並外れた才能が発見された瞬間から、クリエティブな野心を原動力に世界一のエンターテイナーを目指し、飽くなき追求を続けた先見的なアーティストになるまでの道のりを追う。

そして、マイケルの人生の舞台裏と、初期のソロ活動における象徴的なパフォーマンスの数々に焦点が当てられ、観客は最前列からマイケルのパフォーマンスを体感することになる。

本作は『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークアがメガホンを取り、国内興収135億円の大ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』を手掛けたアカデミー賞(R)受賞のグレアム・キングが製作を手掛ける。脚本は3度アカデミー賞(R)ノミネートを果たしたジョン・ローガンが担当。主演のマイケル・ジャクソン役には、マイケルの実の甥である新星ジャファー・ジャクソンが抜擢された。

映画『Michael／マイケル』は2026年6月、全国公開。ぜひ、劇場で“キング・オブ・ポップ”の伝説を目撃しよう。

■映画情報

『Michael／マイケル』

2026年6月、全国公開

監督：アントワーン・フークア（『イコライザー』シリーズ、『トレーニング デイ』）

脚本：ジョン・ローガン（『アビエイター』『グラディエーター』）

製作：グレアム・キング（『ボヘミアン・ラプソディ』）、ジョン・ブランカ、ジョン・マクレイン（マイケル・ジャクソン財団）

出演：ジャファー・ジャクソン、ジュリアーノ・クルー・ヴァルディ、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、ケンドリック・サンプソン、

マイルズ・テラー、ローラ・ハリアー他

配給：キノフィルムズ 提供：木下グループ

(C)Glen Wilson / Courtesy of Lionsgate

