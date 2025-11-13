プロ野球・西武は12日、第54回三井ゴールデン・グラブ賞に選出されたネビン選手と西川愛也選手のコメントを発表しました。

今季加入したネビン選手は、パ・リーグ1塁手部門で2位以下に大差を付ける票数を獲得し初受賞。来日1年目にしてリーグ3位の141安打を記録する活躍を見せ、チームもシーズン途中に来期以降の複数年契約を結んでいます。

同じく初受賞となる西川選手は、外野手部門でリーグ3位の票数を獲得しての選出。今季自己最多の124試合に出場し、ネビン選手に続くリーグ4位の134安打を放つなど、様々な成績でキャリアハイの数字を残しました。

▼コメント全文

◎ネビン選手

ゴールデン・グラブ賞をいただけることを大変光栄に思います。

投手のためにプレーすることが好きですし、周りの支えなしでの受賞は不可能でした。チームメートが一生懸命にプレーする姿に背中を押されたことで、自分のベストを引き出すことができたと思っています。

私に投票してくださった皆さま、ありがとうございました。

◎西川愛也選手憧れていたゴールデン・グラブ賞をいただけて、本当にうれしく、光栄に思います。この賞は自分ひとりの力ではなく、日々の練習や試合で支えてくださったコーチや仲間、そして声援を送ってくださるライオンズファンの皆さんのおかげだと感じています。これからも、投手陣が安心して任せられる守備を磨き続け、チームの勝利に貢献できるよう努力していきます。