JFA(日本サッカー協会)は12日、キリンチャレンジカップ2025に臨むサッカー日本代表の背番号を発表しました。

14日にガーナと、18日にボリビアとの試合を行う日本代表。ケガで離脱した鈴木彩艶選手(パルマ・カルチョ)がこれまで背負っていた背番号「1」は、早川友基選手(鹿島)が背負うことになりました。

今回の2連戦では遠藤航選手(リバプールFC)が復帰し背番号「6」を着用。ブラジル相手に歴史的な勝利を挙げた10月シリーズで同番号を付けていた藤田譲瑠チマ選手(FCザンクトパウリ)は、「7」番となります。

▽キリンチャレンジカップ2025(14日ガーナ戦、18日ボリビア戦)に臨む日本代表メンバー

【GK】

1 早川友基(鹿島)

12 小久保玲央ブライアン(シントトロイデンVV)

23 野澤大志ブランドン(ロイヤル・アントワープ)

【DF】

3 谷口彰悟(シントトロイデンVV)

4 板倉滉(アヤックス)

5 渡辺剛(フェイエノールト)

16 安藤智哉(福岡)

22 瀬古歩夢(ル・アーヴルAC)

2 菅原由勢(ヴェルダー・ブレーメン)

25 鈴木淳之介(FCコペンハーゲン)

【MF/FW】6 遠藤航(リバプールFC)8 南野拓実(ASモナコ)15 鎌田大地(クリスタル・パレス)19 小川航基(NECナイメヘン)11 前田大然(セルティック)10 堂安律(アイントラハト・フランクフルト)18 上田綺世(フェイエノールト)17 田中碧(リーズ・ユナイテッド)9 町野修斗(ボルシア・メンヘングラートバッハ)13 中村敬斗(スタッド・ランス)21 佐野海舟(マインツ05)20 久保建英(レアル・ソシエダード)7 藤田譲瑠チマ(FCザンクトパウリ)24 北野颯太(レッドブル・ザルツブルク)26 後藤啓介(シントトロイデンVV)14 佐藤龍之介(ファジアーノ岡山)