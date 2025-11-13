【サッカー日本代表】11月2連戦の背番号発表 ケガで離脱した鈴木彩艶の「1」は鹿島・早川友基が背負う
JFA(日本サッカー協会)は12日、キリンチャレンジカップ2025に臨むサッカー日本代表の背番号を発表しました。
14日にガーナと、18日にボリビアとの試合を行う日本代表。ケガで離脱した鈴木彩艶選手(パルマ・カルチョ)がこれまで背負っていた背番号「1」は、早川友基選手(鹿島)が背負うことになりました。
今回の2連戦では遠藤航選手(リバプールFC)が復帰し背番号「6」を着用。ブラジル相手に歴史的な勝利を挙げた10月シリーズで同番号を付けていた藤田譲瑠チマ選手(FCザンクトパウリ)は、「7」番となります。
▽キリンチャレンジカップ2025(14日ガーナ戦、18日ボリビア戦)に臨む日本代表メンバー
【GK】
1 早川友基(鹿島)
12 小久保玲央ブライアン(シントトロイデンVV)
23 野澤大志ブランドン(ロイヤル・アントワープ)
【DF】
3 谷口彰悟(シントトロイデンVV)
4 板倉滉(アヤックス)
5 渡辺剛(フェイエノールト)
16 安藤智哉(福岡)
22 瀬古歩夢(ル・アーヴルAC)
2 菅原由勢(ヴェルダー・ブレーメン)
25 鈴木淳之介(FCコペンハーゲン)
6 遠藤航(リバプールFC)
8 南野拓実(ASモナコ)
15 鎌田大地(クリスタル・パレス)
19 小川航基(NECナイメヘン)
11 前田大然(セルティック)
10 堂安律(アイントラハト・フランクフルト)
18 上田綺世(フェイエノールト)
17 田中碧(リーズ・ユナイテッド)
9 町野修斗(ボルシア・メンヘングラートバッハ)
13 中村敬斗(スタッド・ランス)
21 佐野海舟(マインツ05)
20 久保建英(レアル・ソシエダード)
7 藤田譲瑠チマ(FCザンクトパウリ)
24 北野颯太(レッドブル・ザルツブルク)
26 後藤啓介(シントトロイデンVV)
14 佐藤龍之介(ファジアーノ岡山)