プロ野球・ソフトバンクは12日、第54回三井ゴールデン・グラブ賞に選出された牧原大成選手、周東佑京選手のコメントを発表しました。

パ・リーグ2塁手部門で選出され自身初受賞となった牧原選手は、今季125試合に出場。打率.304で首位打者に輝きました。

周東選手は外野手部門で2年連続2回目の受賞。96試合の出場ながら、35盗塁で3年連続4度目の盗塁王に輝きました。また、日本シリーズ第2戦ではシリーズ新記録の1試合5安打をマークし、日本一に貢献しました。

▼コメント全文

◎牧原大成選手

ずっと欲しかった賞なので、受賞できてとても嬉しく思います。自分の力だけでは取れない賞なので、一緒に戦ったチームのみんなに感謝したいです。また、これまで自分の守備の指導をしてくださったコーチの方々には、特に感謝したいです。昔からの親友ののり君(地元の親友)との『ゴールデン・グラブを取る』という約束も果たせてよかったです。最後に、ホークスにはこの賞を取った偉大な先輩たちがたくさんいるので、自分も追いつけるよう、これからも頑張ります

◎周東佑京選手2年連続でこの賞を取ることができて本当に嬉しいです。今年はケガもあって思うようにプレーできない時期もありましたけど、最後まで全力でやってきたことが評価されて、すごく励みになります。来シーズンは1年通して、グラウンドに立てるように頑張ります