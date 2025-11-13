あんどんや車体に猫のイラストをあしらったタクシー会社「東和交通」の車両

広島県福山市のタクシー会社「東和交通」には、7匹の保護猫で構成する「ニャルソック隊」がいる。警備会社ALSOK（アルソック）とかけた名称で、“隊員”たちは時折室内から外を見張る動きを見せるものの、普段は段ボール箱の中でくつろいだり昼寝をしたりと警備に当たる緊張感はない。保護猫の一時預かりや譲渡会も行う東和交通の佃滋裕社長（52）は「人と猫に優しい会社が目標」と話す。（共同通信＝下道佳織）

ニャルソックは、窓際から外を眺めるなど猫によく見られる行動が警備しているように見えることから交流サイト（SNS）を中心に使われる造語。同社は、保護されたが飼い主が見つからない猫を“雇用”する。隊長の「みゃー」はエイズウイルス陽性。数が増えて世話ができなくなる「多頭飼育崩壊」の現場から救出された隊員もいた。来た当初は人を恐れて近づけない猫もおり、時間をかけて距離を縮める。

猫好きの佃社長は「子どもの頃は猫ランドをつくることが夢だった」。2018年に社長に就任し、「猫のタクシー」で認知されようとあんどんや車体に猫のイラストをあしらった。あんどんから社名も外したが「お客さんから『タクシーか分からん』と言われ社名は付け直した」と笑う。

当時、社長は賃貸住まいで猫を飼えず「会社で飼おう」と2020年7月にみゃーら2匹の保護猫を迎え入れた。事務所に猫専用の部屋を設け、社長や事務員が朝から深夜まで世話をする。猫がきっかけで入社したり、出社時になでたりする運転手も。事務員の女性（58）は「書類に足跡を付けるなど仕事の邪魔をされることもあるが、癒やしになっている」と話す。

同社はNPO法人と連携して無償で保護猫の一時預かりも始めた。2022年からは月に1度ほど、事務所で譲渡会も開く。佃社長は「猫には元気で幸せに過ごしてほしい。会社も猫と一緒に成長していけたら」と語った。

東和交通の佃滋裕社長と事務所内でくつろぐ「ニャルソック隊」隊長の「みゃー」＝2025年10月8日、広島県福山市