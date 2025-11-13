11月15日に高校ラグビー愛知県大会決勝が行われます。優勝候補筆頭の常勝軍団を作り上げた監督は、実はラグビー未経験者。その指導法とは？

11月8日、全国高校ラグビー愛知県大会の準決勝を大差で勝ち上がった中部大学春日丘高校。全国大会、通称“花園”に12大会連続14回出場している常勝軍団です。

チームを率いる宮地真監督の朝は、とにかく早い。





体が資本のラグビー 部員は“毎食コメ2合”

（宮地真監督）「（起床時間は）5時20分か15分くらいかな。休みはない」ここは遠方から入学する生徒のための寮。完成してから1年半、監督自ら毎日、部員の朝食を作り続けています。（宮地監督）「食うやつは強い」

ここで暮らす部員は35人。全員「毎食2合」のコメを食べることが決まりです。



（2年生の部員）

「中学校の時は食パンひと切れ、高校になって一気に（食べる量が）増えた」

（3年生の部員）

「（これくらい食べないと）体重が減ってしまう」

2升炊きの炊飯器4つは、常にフル稼働です。朝食を食べた部員たちが朝練に励んでいる間…



今度は、昼食の弁当づくりです。

こちらは宮地監督の妻の宏美さんの仕事。量も栄養も、そして、お金のことも考えないといけません。



（妻･宏美さん）

「うちは大量だから、消費税で全然変わってくる。本当に何とかしてほしい」

食費は1日、10万円以内に抑えるのが目標。最近の物価高は痛手です。

それでも…



（妻･宏美さん）

「やっていることは違うけど、毎日一緒に戦っているみたい」



ラグビーは体が資本。食事は強いチーム作りに欠かせません。夫婦の絆で作り上げられた常勝軍団。でも、ここまでの道のりは平たんではありませんでした。

監督はラグビー未経験 「体育でもなく国語の教員」

宮地監督が就任したのは1992年。当時は無名の弱小校でした。

（宮地監督）

「僕はラグビー未経験。ましてや体育の教員でもなくて、普通の高校の（国語の）教員」

そこに就任した素人の監督。とにかくラグビーのことを勉強しました。当時の強豪校のスタイルとは違い、グラウンドを広く使う春日丘ラグビーの礎を築きました。名古屋西高校の監督で、高校日本代表の監督も務める桑原立さんは、宮地監督の手腕をこう評価します。



（高校日本代表 桑原立監督）

「未経験の先生だからこそ、俯瞰して見えているところもあるのでは。どうやったら強くなるかをフィールド以外の部分でも、しっかり考えられてやっているんじゃないかな」

しかし、少しずつチームが強くなってきた中で突然、不幸が襲います。

一度は“監督”をやめる決意

（宮地監督）

「部員が不慮の事故で亡くなった」

監督就任から11年後の2003年、練習試合でタックルにいった生徒が頭を強く打ち亡くなりました。



（宮地監督）

「辞める決意でいたが（亡くなった生徒の）ご両親に引き留めていただいた」

この日からチームは毎日、黙とうを捧げています。

全員で亡くなった生徒に強くなることを誓いました。その7年後…

「生活に入り込んで、昭和の教育をしようかな」

初めて花園に出場した春日丘高校。これを機に常勝軍団へと生まれ変わったのです。そんな未経験者の名将が心に決めていることが1つあります。



（宮地監督）

「完全に生活に入り込んで、昭和の教育をしようかな」

指導者と生徒。そんな関係でさえ距離感が難しくなった今だからこそ、とことん近くで、遠慮なく、言うべきことをちゃんと言う。そんな監督の信念が春日丘ラグビー部の強さを支えています。

全国高校ラグビー愛知県大会の決勝戦は、11月15日。一体どんな試合を見せてくれるのでしょうか。