柏崎市長と刈羽村長、新潟知事に原発再稼働「容認」の決断迫る…周辺９市町村住民は「容認」５７％

東京電力柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）の再稼働を巡り、花角英世知事は１２日、原発が立地する柏崎市の桜井雅浩市長、刈羽村の品田宏夫村長と会談した。

２人は再稼働を容認する立場から知事に決断を求めた。知事は月内にも自身の判断を明らかにする見通し。

会談は非公開で約３０分行われ、終了後に３人が報道陣の取材に応じた。花角知事は、２市村が「長い間原発に向き合ってきた」とした上で、２人の意見が自身の判断にとって「重要な要素」になるとの考えを示した。

桜井市長は「再稼働の意義を認める」と知事に伝え、早期の決断を求めたことを明らかにした。品田村長は「再稼働できない理由は今現在ない」との認識を示し、「粛々と進めればいい」と強調した。

花角知事はこれまで、自身の判断材料とするため、県内全３０市町村長との意見交換会や、県民の意見を聞く公聴会、県民意識調査を行ってきた。原発周辺の９市町村を対象にした追加調査を終え、当初念頭に置いていた判断材料がそろったことを踏まえ、１２日の定例記者会見では「県民の受け止めを見極める一連の取り組みはほぼ終わった」と述べた。

今後は１４日に小早川智明社長とともに７年ぶりに柏崎刈羽原発の視察を予定するほか、１８日にも福島第一原発を訪れる方向で調整している。東電の安全対策などを確認した上で、月内にも再稼働の是非に関する判断を示す見通しで、判断については１２月２日開会の県議会定例会で諮る方針だ。

新潟全域では５０％

柏崎刈羽原発再稼働の是非を巡り、新潟県が原発周辺９市町村を対象に実施した追加分の県民意識調査では、安全対策次第で再稼働を認める立場の住民は５７％で、全３０市町村を対象にした調査より７ポイント高かった。

全３０市町村の結果では容認が５０％、反対が４７％と賛否が拮抗（きっこう）していた。原発からの距離が近い地域の住民は安全対策などに関する理解度が高い傾向があり、容認の割合の高さにつながった可能性がある。

追加の調査は８３４４人を対象に実施し、３割にあたる２４１１人から回答を得た。「どのような対策を行ったとしても再稼働すべきでない」との設問で、「そうは思わない」と回答した容認派は「どちらかといえば」を含めて５７％となり、反対派の４３％を上回った。

一方、「再稼働の条件は現状で整っている」との設問では、「そうは思わない」との回答が「どちらかといえば」を含めて６１％に上った。