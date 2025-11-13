えなこ、“美尻”際立つポージングにファン「国宝級」「どこまで美しく…」 ブラックランジェリーで印象ガラリ
人気コスプレイヤーのえなこが13日までに、自身のSNSを更新。最新ショットを公開しながら、グラビアカットの反響の大きさを実感したことを明かした。
【写真】黒えなこもたまらん…美尻ショットにファン悶絶
えなこは表紙を担当した雑誌の出版社から「『コンビニ実売17%アップで今年1番売れた』と、喜びのご連絡が…」と書き出し、「いつもお手に取ってくださる皆さんありがとうございます！」とファンに感謝。そして、オールブラックのランジェリーを着飾り、美尻が強調されたポージングを見せるソロカットを公開した。
この写真にファンからは「ヒップラインが神ってます」「お尻も国宝級」「どこまで美しくなるんだろう」「たまらん」との反響が寄せられている。
【写真】黒えなこもたまらん…美尻ショットにファン悶絶
えなこは表紙を担当した雑誌の出版社から「『コンビニ実売17%アップで今年1番売れた』と、喜びのご連絡が…」と書き出し、「いつもお手に取ってくださる皆さんありがとうございます！」とファンに感謝。そして、オールブラックのランジェリーを着飾り、美尻が強調されたポージングを見せるソロカットを公開した。
この写真にファンからは「ヒップラインが神ってます」「お尻も国宝級」「どこまで美しくなるんだろう」「たまらん」との反響が寄せられている。