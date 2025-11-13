¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡ÙÎ¥º§¤Þ¤Ç¤¢¤È24Æü¡Ä¾®ÂíË¾¡È½ç¡É¤ÎÁÛ¤¤¡ÚÂè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬¼ç±é¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ç¡ÈÉ×ÉØÌò¡É¤òÌ³¤á¤ëËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡õÃç´ÖÍ³µª·Ã
¡¡¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÓËÜ²È¡¦²¬ÅÄØªÏÂ»á¤ÎºÇ¿·ºî¡£´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢2¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¾®ÁÒ¾Ä¡Ê¤ª¤°¤é¡¦¤ï¤¿¤ë¡¿ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¡¦¤¢¤ó¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸ÌÏÍÍ¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤«¤Ä¡¢²¹¤«¤¯ÆÏ¤±¤ë¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢19Ç¯Á°¡¢¾®ÁÒÉ×ÉØ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Æó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿É×¡¦¾Ä¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ºÊ¡¦¤¢¤ó¡£Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤¿2¿Í¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢Á¡ºÙ¤«¤Ä·Ú¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ö¤¿¤½¤¬¤ì¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Î£³³¬¤Ë½»¤à¾®ÁÒ¤æ¤º¡Ê¶áÆ£²Ú¡Ë¤Ï¡¢£²³¬¤Ë½»¤àÈõ¸ýÆà±û¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤È¹âÂ¼»ÖÊÝ¡ÊÀÐ°æ°ÉÆà¡Ë¤Î±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÂ¾¿Í¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿»ÖÊÝ¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æà±û¡££²¿Í¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â´¶È¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¾åµþ¤·¤ÆÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤ò¾Ð´é¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤æ¤º¤À¤¬¡¢£²¿Í¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤òÇã¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÃÎ¤ê¡¢¿´¤òÄË¤á¤ë¡£
¡¡¾®ÁÒ¾Ä¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Ï½ç¡Ê¾®ÂíË¾¡Ë¤È¤ª¤Ç¤ó²°¤Ø¡£Î¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÛ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ª¤Ç¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¾Ä¡£°ìÊý¡¢¤¢¤ó¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤Ï½ç¤¬ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÎ¥º§¤ÎÌóÂ«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È³Î¿®¤·¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¾Ä¤È½ç¡¢¤¢¤ó¤È¤æ¤º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ÀÎ¤æ¤º¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤Ç¼Çµï¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢µÒÀÊ¤ÎÃæ¤Ç¾Ä¤À¤±¤¬¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Â¾¤Î´ÑµÒ¤¬¾Ð¤¤½Ð¤¹Ãæ¡¢¤¢¤ó¤Ï¡Ö²¿¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿½ç¤È¤æ¤º¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡£±³¬¤Ë½»¤à±ÊÅç¿µ°ì¡ÊÁð´¢ÀµÍº¡Ë¤È¤µ¤È¤³¡Ê°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÑÛ¡ÊÏÂÃÒÍ®ÍÕ¡Ë¤È¿¿¡Ê»³ËÜµÝ·î¡Ë¤Î°é»ù¤ËÈè¤ì¤Æ¥½¥Õ¥¡¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿£²¿Í¤ÏÉô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤ëµ¤ÎÏ¤â¤Ê¤¯¡¢»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¤Ç¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½ç¤Ï¤ª¤Ç¤ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÄó°Æ¤·¡¢±ÊÅç²È¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿°ìÆ±¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
