ドジャース公式Xが発表

米大リーグのドジャースは12日（日本時間13日）、ベン・ロートベット捕手がレッズに移籍することになったと発表した。同時にトニー・ゴンソリン投手がFAになったことも伝えた。

球団公式Xは「ベン・ロートベット捕手がレッズからクレームされた。トニー・ゴンソリンはアウトライトされ、フリーエージェントを選択した」と投稿した。

ロートベットは7月31日（同8月1日）にトレードでレイズから移籍。9月4日（同5日）にメジャーに昇格すると、負傷した正捕手のウィル・スミスやダルトン・ラッシングの代役として18試合に出場。山本由伸投手、大谷翔平投手らとバッテリーを組んだ。ドジャースでは打率.224、1本塁打、4打点。今オフ、ウェーバーにかけられ、レッズが獲得した。

ゴンソリンは2022年に16勝を挙げた右腕。2023年9月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、2024年は全休。今年の4月30日（同5月1日）に復帰登板を果たしたが、6月に再び右肘を痛め、戦線離脱。7試合で3勝2敗に終わっていた。



（THE ANSWER編集部）