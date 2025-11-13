初コラボキターーーッッ！！【マクドナルド】次食べたい「限定バーガー」って？

【マクドナルド】から、初の「ストリートファイターシリーズ」とのコラボ商品が登場！ 今回は、ゲーム内に登場するキャラクターをイメージした「ストリートバーガーズ」をご紹介します。10/22～11月下旬までの販売予定なので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

メインキャラをイメージした「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」

@yuumogu22さんが「てりたまに新ソース」と紹介するこちら。ストリートファイターのメインキャラクターであるリュウをイメージしており「てりやきマックバーガー」にローストガーリック・焦がしにんにくマヨ・たまごをプラス。にんにくが食欲をそそりそうな1品です。「焦がしにんにくがちょっとスモークみたいな感じ」とのことなので、ぜひ試してみて。価格は\470（税込）～です。

ケンをイメージしたボリューム満点トリプルバーガー

金髪がトレードマークのケンをイメージした「トリチ®」も登場！ 100%ビーフパティ3枚と、チェダーチーズ3枚をサンドしたボリューミーな1品。@yuumogu22さんは「めちゃくちゃ美味しい」「濃厚で肉肉しさも感じる」と絶賛。お肉感のあるがっつり系バーガーを食べたいときにぴったりです。「チーズバーガー」や「ダブルチーズバーガー」が好きな人も、贅沢感を堪能できそうなトリチを試してみて。価格は\590（税込）～です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

