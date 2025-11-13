¡Ö¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç²¿ÅÙ¤â¤ä¤Ã¤¿¡×Æ±¤¸½÷»Ò¹âÀ¸¤ËÃÔ´Á¤ò¤·Â³¤±¤¿Èï¹ð¤Î¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤ÎÃæ¤Ë¸«¤¨¤¿à·üÇ°á
10¥õ·î´Ö¡¢Æ±¤¸½÷»Ò¹âÀ¸¤À¤±¤ò¼¹Ù¹¤Ë
¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÊý¡¢¤½¤ì¤ËÈï³²¼Ô¤Î¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¤¬¡¢¤½¤¦¤È¤¦¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡×
Ìó10¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±¤¸½÷»Ò¹âÀ¸¤ËÃÔ´Á¤ò¤·Â³¤±¤¿»ÔÀî»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ºÙÌðÉð»ÖÈï¹ð¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç¡¢¤³¤¦¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£¿¼Àî½ð¤Ï¡Ç25Ç¯6·î18Æü¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇºÙÌðÈï¹ð¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÙÌðÈï¹ð¤ÏÃÏ²¼Å´¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢½÷»Ò¹âÀ¸A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ15ºÐ¡Ë¤ËÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÁÜºº°÷¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤¬16Æü¤Ë¡ØºòÇ¯8·î½é½Ü¤´¤í¤«¤éÃÏ²¼Å´¤Î¼ÖÆâ¤Ç½µ2¡Á3²ó¡¢Æ±¤¸ÃË¤ËÂÎ¤ò¿¨¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¡£18Æü¤Ë¤ÏÁÜºº°÷¤¬A¤µ¤ó¤ÈÃÏ²¼Å´¤ËÆ±¾è¤·¡¢·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¡¢7·î1Æü¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¡£ºÙÌðÈï¹ð¤Ï¡Ø¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤ÇÄñ¹³¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿ÅÙ¤â¤ä¤Ã¤¿¡£ÄÌ¶Ð»þ°Ê³°¤Ç¤âµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
10·î24Æü¡¢ºÙÌðÈï¹ð¤ÎÂè2²ó¸øÈ½¤¬ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢·ë¿³¤·¤¿¡£½é¸øÈ½¡Ê10·î15Æü¡Ë¤«¤é·ë¿³¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤ÎÎ®¤ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
½é¸øÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡´±¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿µ¯ÁÊ¾õ¤äËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈÈ¹Ô¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÏÃÙ¤¯¤È¤â¡Ç24Ç¯8·î¤´¤í¤«¤éÅÅ¼ÖÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç25Ç¯6·î16Æü¡¢Èï¹ð¿Í¤ÏA¤µ¤ó¤ËÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢±Ø¥Û¡¼¥à¤ÇA¤µ¤ó¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¼Ö¤·¤ÆÇØ¸å¤ËÎ©¤Á¡¢Ãå°á¤Î¾å¤«¤éç½Éô¤ò¼ê¤Ç¿¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤¬ÅÅ¼Ö¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤ÈÄÉÀ×¤·¡¢Æ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ¤ÎÀÊ¤¬¶õ¤¯¤È¤½¤³¤ËºÂ¤ê¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤Ç¼ê¸µ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢A¤µ¤ó¤ÎÂÀ¤â¤â¤òÃå°á¤Î¾å¤«¤é¿¨¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë6·î18Æü¡¢A¤µ¤ó¤ËÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë±Ø¥Û¡¼¥à¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¼Ö¤·¤ÆÇØ¸å¤ËÎ©¤Á¡¢Ãå°á¤Î¾å¤«¤éç½Éô¤ò¼ê¤Ç¿¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÂáÊá¸å¤ÎÁÜºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿6·î12Æü¤ÎÀÅªË½¹Ô¤Ï¡¢¡ÖA¤µ¤ó¤ËÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦»þ´ÖÂÓ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤äÈà½÷¤ÎÇØ¸å¤ËÎ©¤Á¡¢°áÉþÆâ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁá¤¯¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×
ºÙÌðÈï¹ð¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢¼¹Ù¹¤Ê¤Þ¤Ç¤ËA¤µ¤ó¤ËÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿Æ°µ¡¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿Æâ±ï¤ÎºÊ¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤«¤é¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍßµáÉÔËþ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤µ¤ó¤¬Èà½÷¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤µ¤ó¤À¤±¤Ë²Ã³²¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿¦¾ì¤Ç¤Î°ÛÆ°¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ºî¶È¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¿ÆÂ²¤Î²ð¸î¤Ê¤É¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Î¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÙÌðÈï¹ð¤Ï¡Ç08Ç¯¤È¡Ç13Ç¯¤Ë¤âÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÈ³¶â·º¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´°Á´¤ËÀÍß¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤À¤±¤ËÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÉã¿Æ¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼þ¤ê¤Ë±£¤·ÄÌ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«¤é¤ò¾Ê¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ°²Ê¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¸å¤ËºÙÌðÈï¹ð¤Ï¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¡ÖÃÔ´Á¤ÎÀÊÊ¡×¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼£ÎÅ·×²è½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ºÙÌðÈï¹ð¤Ï¡ÖÀÅªÇ§¼±¤ÎÏÄ¤ß¤ò¼£¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´êË¾¤¬¤¢¤ë¤È¸¡»¡´±¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÖÁá¤¯¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¤½¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡£¼£ÎÅ·×²è½ñ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤¦¤Á¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¡¢¼£ÎÅ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤ëºÙÌðÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸¡»¡´±¤Ï¼ÁÌä¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¸¡»¡´±¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤·¤Æ¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¹¹À¸¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ºÙÌðÈï¹ð¡Ö¤½¤ì¤¬³ð¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×
¸¡»¡´±¡Ö¤â¤·¼Â·ºÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ºÙÌðÈï¹ð¡ÖÉþÌò¸å¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÄÌ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½÷À¤ò¡Ö¥â¥Î°·¤¤¡×¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò
¤ä¤äÁ°¤Î¤á¤ê¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¹¹À¸¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ëºÙÌðÈï¹ð¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¸¡»¡´±¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿A¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¤Ï¡¢Èà¤Ø¤Î´è¤Ê¤Ê½èÈ³´¶¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¤´Ö²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤â¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¼¤¬Éé¤Ã¤¿¿´¤Î½ý¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÌþ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÈÈ¿Í¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸·È³¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£¼¨ÃÌ¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤¬Íè¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ã¤µ¤¤±þ¤¸¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Âè2²ó¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢ºÙÌðÈï¹ð¤Î¤¿¤á¤ËÃ²´ê½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤¬¾ð¾õ¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¤¿¸å¡¢ÏÀ¹ðÊÛÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸¡»¡´±¤Ï¡¢¡ÖÁ°²Ê¤Ë¤«¤«¤ë»ö·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜ·ï¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤ÎÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Èï³²¼Ô¤ÈÆ±Ç¯Âå¤ÎÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤ÀÍß¤òÍ¤·¡¢¤³¤ì¤òÈ¯»¶¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ê¤é°ãË¡¹Ô°Ù¤â¼¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¾ï½¬À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹´¶Ø·º6Ç¯¡×¤òµá·º¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤äÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡¢Í§¿Í¤¬¿È¸µ°ú¼õ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤ÎÈï¹ð¤Î´ÆÆÄ¤ä¹¹À¸¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÆâ±ï¤ÎºÊ¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÎÉ¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Âç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï¹ð¿Í¤Î¿¼¤¤È¿¾Ê¤ä¡¢4¿Í¤Î¿È¸µ°ú¼õ¿Í¤ÎÂ¸ºß¤â¤Õ¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÆÈÈ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Öº£²ó¤Ë¸Â¤ê¤Ç¤¤ë¤À¤±´²Âç¤ÊÈ½·è¡¢¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¹´¶Ø·º3Ç¯¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç¡¢ºÙÌðÈï¹ð¤ÏËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¸å¡¢ÓË°ö¤·ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æº£Æü¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È»ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÆâ±ï¤ÎºÊ¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¿·¤·¤¤Èï³²¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡×
¡ÖÃÔ´Á¤ÎÀÊÊ¡×¤òÁá¤¯¼£ÎÅ¤·¤¿¤¤¤È¡¢¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÁÊ¤¨Â³¤±¤¿ºÙÌðÈï¹ð¡£¤À¤¬¡¢¸¡»¡´±¤Î¡ÖÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÈ¯»¶ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢ÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Èà½÷¤ÇÈ¯»¶¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯»¶¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ´Ø·¸¤ÎÈï³²¼Ô¤µ¤ó¤ÇÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Èï³²¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Æ±À³Ãæ¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âà¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ÎÂÐ¾Ýá¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼£ÎÅ¤è¤ê¤â¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½÷À¤ò¡Ö¥â¥Î°·¤¤¡×¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÇ§¼±¤ò²þ¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
È½·è¤Ï12·î12Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
