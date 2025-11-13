スプリンターズＳ１２着のルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、西村淳と３戦ぶりにコンビ復活で京阪杯（３０日、京都）に向かう。同６着のダノンマッキンリーは香港スプリント（１２月１４日、シャティン）を視野に入れる。

ポートアイランドＳ２着のシャドウフューリー、まほろばＳ２着のブエナオンダはキャピタルＳ（２９日、東京）へ。同３着のニホンピロキーフは同レースと鳴尾記念（１２月６日、阪神）の両にらみ。ルミエールＡＤ２着のカルロヴェローチェ、キーンランドＣ３着のカルプスペルシュはラピスラズリＳ（１２月７日、中山）に向かう。

みやこＳ８着のデルマソトガケは団野で浦和記念（２６日、浦和）。同１１着のレヴォントゥレットは師走Ｓ（１２月１４日、中山）かベテルギウスＳ（１２月２１日、阪神）へ。京成杯ＡＨ７着のシヴァースは鳴尾記念に参戦する。

みちのくＳ３着のショウナンハクラクはタンザナイトＳ（１２月２０日、阪神）。ＪＢＣクラシック９着のシャマルは年内を休養に充て、かきつばた記念（２６年２月２３日、名古屋）での始動を視野。

東京盃６着のコンティノアール、神無月Ｓ９着のマルモリスペシャルは霜月Ｓ（２３日、東京）へ。ムーンライトＨを制したファミリータイムは中日新聞杯（１２月１３日、中京）に向かう。

アルゼンチン共和国杯１６着のメイショウブレゲはステイヤーズＳ（１２月６日、中山）。

【注目馬動向・２歳】

１１月８日の京都で未勝利勝ちのネッタイヤライは東京スポーツ杯２歳Ｓ（２４日、東京）へ向かう。

クローバー賞６着のドルチェミストは白菊賞（３０日、京都）か秋明菊賞（２２日、京都）を目標にする。すずらん賞１０着のエスカレイトはつわぶき賞（１２月１３日、中京）を目標にする。