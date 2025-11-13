釈由美子、9歳息子から突然の告白「目に涙をいっぱいためて…」
俳優の釈由美子（47）が、11日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。9歳の息子とのエピソードを明かした。
【写真】9歳の誕生日を迎えた長男との2ショットを披露した釈由美子
釈は2015年10月に一般男性と結婚。16年6月に第1子長男を出産した。息子は現在、9歳の小学3年生。「やんちゃ盛り」と説明し、「私こんなに口悪いんだ」「朝から怒鳴ってばっかり。何度言ったらわかるの！」と日々の様子を吐露。MCの藤本美貴は「わぁ、うれしい。一緒だね」と共感した。
この日のテーマは「令和の一人っ子育児」。釈自身は4姉妹の2番目で、「一人っ子にあこがれていた」「自分は一人っ子育児がいいと思ってた」などと語った。
37歳で出産し、「高齢出産だから一人っ子だろうなと思って」「2人目を作る意思はなかった」という。すると、息子が7歳になったとき、「突然目に涙をいっぱいためて、『ホントは弟か妹がほしかった』って言われて」と説明。早く言わなかった理由を聞くと、「ママを苦しめると思って…」と言われた。
このやり取りに藤本やMCの横澤夏子は「なんて優しいの」「お母さんを思ってる」と驚き。釈が「いつも私が『歳だから疲れた〜しんどい』とか言っちゃうから」「これ以上子どもがいると大変だと思って」と説明すると、「ちっちゃいお父さんみたい」と感心した様子だった。
【写真】9歳の誕生日を迎えた長男との2ショットを披露した釈由美子
釈は2015年10月に一般男性と結婚。16年6月に第1子長男を出産した。息子は現在、9歳の小学3年生。「やんちゃ盛り」と説明し、「私こんなに口悪いんだ」「朝から怒鳴ってばっかり。何度言ったらわかるの！」と日々の様子を吐露。MCの藤本美貴は「わぁ、うれしい。一緒だね」と共感した。
37歳で出産し、「高齢出産だから一人っ子だろうなと思って」「2人目を作る意思はなかった」という。すると、息子が7歳になったとき、「突然目に涙をいっぱいためて、『ホントは弟か妹がほしかった』って言われて」と説明。早く言わなかった理由を聞くと、「ママを苦しめると思って…」と言われた。
このやり取りに藤本やMCの横澤夏子は「なんて優しいの」「お母さんを思ってる」と驚き。釈が「いつも私が『歳だから疲れた〜しんどい』とか言っちゃうから」「これ以上子どもがいると大変だと思って」と説明すると、「ちっちゃいお父さんみたい」と感心した様子だった。