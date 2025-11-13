沢村玲×田中洸希『家庭教師の岸騎士です。』レギュラーキャスト発表 ヤンキー仲間に宮澤佑、井上想良、八神慶仁郎
ダンス＆ボーカルグループ・ONE N' ONLYの沢村玲とミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONの田中洸希がW主演を務めるBS朝日『家庭教師の岸騎士です。』（2026年1月5日スタート、後11：24〜）のレギュラーキャストが13日、発表された。
【写真】行動派のテンション爆上がりヤンキー！眉間にシワを寄せる井上想良
本作は、漫画家・奥嶋ひろまさ氏による同名漫画『家庭教師の岸騎士です。』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス・エクストラ」刊）が原作。すべてが美しい王子様度1000％のスーパー家庭教師・岸騎士（沢村）がバリバリのヤンキー・高杉徹（田中）に勉強を教える新感覚BL風味キラキラ王子様コメディ。けんかに明け暮れ、学力テスト万年最下位の徹を見かねた母が呼んだ家庭教師が、容姿端麗で所作のすべてに気品がただようスーパー家庭教師・岸（通称：キシキシ）だった。岸は徹に優しく、あま〜く勉強を教えていく。そして、岸のただならぬ魅力に徹は困惑しながらも次第にキシキシのペースに巻き込まれ、徹の人生を劇的に変化させていく。
今回は、佐藤江梨子、宮澤佑、井上想良、八神慶仁郎の出演が発表された。佐藤が演じるのは、徹の母・高杉礼子。礼子は普段は温厚などこにでもいる母のように見えるが、実は元ヤンで徹が怯えるほど。礼子は徹が授業にも出ずにけんか三昧で卒業も危ういと知り、家庭教師を頼む。佐藤は「笑いながら泣いて、学びのある脚本に心から感動しました」と本作の魅力についてコメントを寄せている。
宮澤、井上、八神は、徹のヤンキー仲間を演じる。宮澤はクールで男気あふれる知ったか博識ヤンキー・裕貴。『爆上戦隊ブンブンジャー』（2025年／テレビ朝日系）、『親愛なる僕へ殺意をこめて』（22年／フジテレビ系）、映画『春に散る』（23年）、映画『OUT』（23年）などの話題作に出演する宮澤は「30歳で高校生をやるとは思わなかったです！」と笑いながら語った。
井上は、行動派のテンション爆上がりヤンキー・亮介を演じる。井上は、ドラマ『ストロボ・エッジ』（25年／WOWOW）、映画『お嬢と番犬くん』（25年）、映画『BAD BOYS -THE MOVIE-』（25年）などに出演し、幅広い演技で存在感を放っている。「常に笑いあり、でもどこか心に刺さる言葉がたくさんある作品」と太鼓判を押す井上の今までにないコミカルな演技も見どころとなる。
八神は、野菜を激愛するマイペース草食系ヤンキー・ミノルを演じる。八神は、TikTokフォロワー数約37万人超、「可愛すぎるイケメン」としてZ世代を中心に一躍脚光を浴び、ドラマ『絶対零度』（25年／フジテレビ系）、ドラマ『スティンガース』（25年／フジテレビ系）、ドラマ『絶対殺したいパパ』（25年／フジテレビ系）、ドラマ『御上先生』（24年／TBS系）など話題作への出演が止まらない若手俳優。普段のかわいさと打って変わってヤンキー役を演じた八神は「常にきゅうりを食べていて、どこかつかみどころがない」と個性溢れる自身の役柄について語った。
【写真】行動派のテンション爆上がりヤンキー！眉間にシワを寄せる井上想良
本作は、漫画家・奥嶋ひろまさ氏による同名漫画『家庭教師の岸騎士です。』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス・エクストラ」刊）が原作。すべてが美しい王子様度1000％のスーパー家庭教師・岸騎士（沢村）がバリバリのヤンキー・高杉徹（田中）に勉強を教える新感覚BL風味キラキラ王子様コメディ。けんかに明け暮れ、学力テスト万年最下位の徹を見かねた母が呼んだ家庭教師が、容姿端麗で所作のすべてに気品がただようスーパー家庭教師・岸（通称：キシキシ）だった。岸は徹に優しく、あま〜く勉強を教えていく。そして、岸のただならぬ魅力に徹は困惑しながらも次第にキシキシのペースに巻き込まれ、徹の人生を劇的に変化させていく。
宮澤、井上、八神は、徹のヤンキー仲間を演じる。宮澤はクールで男気あふれる知ったか博識ヤンキー・裕貴。『爆上戦隊ブンブンジャー』（2025年／テレビ朝日系）、『親愛なる僕へ殺意をこめて』（22年／フジテレビ系）、映画『春に散る』（23年）、映画『OUT』（23年）などの話題作に出演する宮澤は「30歳で高校生をやるとは思わなかったです！」と笑いながら語った。
井上は、行動派のテンション爆上がりヤンキー・亮介を演じる。井上は、ドラマ『ストロボ・エッジ』（25年／WOWOW）、映画『お嬢と番犬くん』（25年）、映画『BAD BOYS -THE MOVIE-』（25年）などに出演し、幅広い演技で存在感を放っている。「常に笑いあり、でもどこか心に刺さる言葉がたくさんある作品」と太鼓判を押す井上の今までにないコミカルな演技も見どころとなる。
八神は、野菜を激愛するマイペース草食系ヤンキー・ミノルを演じる。八神は、TikTokフォロワー数約37万人超、「可愛すぎるイケメン」としてZ世代を中心に一躍脚光を浴び、ドラマ『絶対零度』（25年／フジテレビ系）、ドラマ『スティンガース』（25年／フジテレビ系）、ドラマ『絶対殺したいパパ』（25年／フジテレビ系）、ドラマ『御上先生』（24年／TBS系）など話題作への出演が止まらない若手俳優。普段のかわいさと打って変わってヤンキー役を演じた八神は「常にきゅうりを食べていて、どこかつかみどころがない」と個性溢れる自身の役柄について語った。