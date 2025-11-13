マイケル・ジャクソンの生涯を“実の甥”が演じる伝記映画、来年6月公開 映像初解禁
“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの生涯を描く伝記映画『Michael／マイケル』が、来年（2026年）6月に日本で公開されることが決定（配給：キノフィルムズ）。あわせて、米国版第1弾予告映像とポスタービジュアル、場面写真が公開された。
【動画】マイケル・ジャクソンの伝記映画、US版第１弾予告
人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、数々の偉業とともに語り継がれる“キング・オブ・ポップ”＝マイケル・ジャクソン。その音楽はミュージカルやライブ・ステージなど、さまざまなエンタテインメントを横断し、時代や国境を越えて、新たな世代のファンを生み出し続けている。
史上最も売れたアルバム『スリラー』をはじめ、音楽とダンスの枠を超えて世界を魅了し続けたマイケル・ジャクソン。17年前に公開されたライブ・ドキュメンタリー『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』は、日本で興行収入50億円を突破し、世界でも記録的なヒットとなった。
新作『Michael／マイケル』は、ジャクソン5として才能を見出された幼少期から、クリエティブな野心を原動力に世界的エンターテイナーとしての地位を確立するまでの軌跡を描く。創作への飽くなき情熱と革新的なビジョンの裏にある、知られざる舞台裏や孤独にも迫り、初期のソロ活動における象徴的なパフォーマンスの数々にも焦点を当て、観客はまるで最前列でマイケルのステージを体感するような臨場感を味わえるという。
監督は、『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークア。製作は、国内興収135億円の大ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』を手がけたアカデミー賞受賞のグレアム・キング。脚本は、3度アカデミー賞ノミネートを果たしたジョン・ローガンが担当する。主演のマイケル・ジャクソン役には、マイケルの実の甥のジャファー・ジャクソンが抜てきされた。
【動画】マイケル・ジャクソンの伝記映画、US版第１弾予告
人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、数々の偉業とともに語り継がれる“キング・オブ・ポップ”＝マイケル・ジャクソン。その音楽はミュージカルやライブ・ステージなど、さまざまなエンタテインメントを横断し、時代や国境を越えて、新たな世代のファンを生み出し続けている。
新作『Michael／マイケル』は、ジャクソン5として才能を見出された幼少期から、クリエティブな野心を原動力に世界的エンターテイナーとしての地位を確立するまでの軌跡を描く。創作への飽くなき情熱と革新的なビジョンの裏にある、知られざる舞台裏や孤独にも迫り、初期のソロ活動における象徴的なパフォーマンスの数々にも焦点を当て、観客はまるで最前列でマイケルのステージを体感するような臨場感を味わえるという。
監督は、『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークア。製作は、国内興収135億円の大ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』を手がけたアカデミー賞受賞のグレアム・キング。脚本は、3度アカデミー賞ノミネートを果たしたジョン・ローガンが担当する。主演のマイケル・ジャクソン役には、マイケルの実の甥のジャファー・ジャクソンが抜てきされた。