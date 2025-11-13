

日本の刑法上で“最も重い罪”は、実は人に対する犯罪ではありません（写真：metamorworks／PIXTA）

凶悪な事件のニュースを見聞きするたび、「最も重い罪は何だろうか」と考えたことはありませんか？ 一般的に思い浮かぶのは、強盗殺人や放火殺人といった、人の命を奪う残虐な犯罪かもしれません。しかし、日本の刑法において法定刑が最も重く定められている犯罪は、ある「国家に対する罪」なのです。本稿では、法律問題を、2人のキャラクター（松井弁護士／お嬢様）の対話形式でわかりやすく解説した『それ犯罪です! 知らないとヤバい刑法の話』より一部抜粋のうえ、日本で“最も重い罪”をご紹介します。

一番刑罰が重い犯罪は何ですか？

お嬢様：殺人事件や強盗事件をニュースで目にする日が増えたわ。

松井弁護士：アメリカなどの他国と比べると、日本は平和だと感じることが多いけど、それでも物騒になってきたよね。

お嬢様：やっぱり人の命にかかわる犯罪は厳罰を希望するわ。ただ、どういった罪が一番重くなるのかしら。

松井弁護士：日本の刑法上で一番重い刑罰が定められているのは、実は人に対する犯罪じゃないんだよ。

一般的には、強盗殺人や放火殺人など、残虐な方法で人の命を奪う犯罪が、最も重い罪であるというイメージを持ちやすいと思う。

しかし、法律上、法定刑が最も重い犯罪は、「外患誘致罪」（刑法81条）という犯罪なんだ。

簡単にいうと、政府のお偉いさんが、他の国のお偉いさんに、日本にミサイルを打ち込んでほしいとお願いするみたいなことを罰する規定なんだ。

この犯罪の刑罰は、「死刑」のみであり、強盗殺人や放火殺人には、「死刑」だけでなく「無期懲役」があるから、外患誘致罪が日本で最も重い犯罪と考えられている。

多くの人の命が一度に奪われてしまう可能性がある重大犯罪であるから、刑罰が一番重く設定されているんだろうね。

ただ、これまでこの規定が実際に適用されて裁判になったケースはない。

【まとめ】一番刑罰が重い犯罪は「外患誘致罪」

要点1 残虐な方法で人の命を奪う犯罪が一番重い罪ではない

要点2 「外患誘致罪」の刑罰は死刑のみ

要点3 ただしこれまでこの規定が適用された裁判はない

刑法81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

日本で懲役は何年までありますか？

お嬢様：この前とある凶悪事件で懲役7年という判決が出たけれど、私が裁判官だったら、懲役50年にしたいくらいだわ。

松井弁護士：懲役50年か……お嬢様は今から50年後おいくつになるんだろう。

お嬢様：失礼しちゃうわ。私は永遠の20歳よ。

松井弁護士：冗談だよ（冷や汗）。ただ、懲役50年という刑が本当にありうるのか解説するね。

日本の刑法は、さまざまな刑を用意していて、その中には、死刑や無期懲役も含まれる。無期懲役の場合は、その名の通り、期間に定めはないから、刑務所で50年過ごすことにもなりうるところなんだ。

ただ、懲役の年数を決めて判決を言い渡す場合、これを有期懲役っていうんだけれど、懲役50年という判決はありえないんだ。

日本では有期懲役の上限が決まっている

なぜかというと、日本では、有期懲役は最長30年ということが、刑法によって決まっているからね。

アメリカでは、懲役100年なんて判決もありうるけれど、日本では、30年を超えるものは一律無期懲役という判決で統一している。

実際、無期懲役によって収監された日本の最長記録は64年ということだ。

【まとめ】日本の有期懲役は30年まで

要点1 だから判決で懲役50年とすることはできない

要点2 懲役30年を超えるものは無期懲役になる

要点3 日本の無期懲役で実際に収監された最長記録は64年

※刑法の改正により、令和7年6月から、従来の「懲役」と「禁錮」は廃止され、「拘禁刑」に一本化されました。しかし、読者により馴染みのある文言を選択し、本文中の会話と解説では、「懲役」という語を用いています。法令上の現行名称は「拘禁刑」であることにご留意ください。





（松井 浩一郎 ： 弁護士）