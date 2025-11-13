ジネディーヌ・ジダン氏は1990年代から2000年代に母国フランスのみならず、その時代を代表する選手として名を馳せ、そしてユヴェントス、レアル・マドリード、フランス代表で数多くのタイトル勝ち取ってきた。そして引退後もレアル・マドリードの監督としてチャンピオンズリーグ3連覇を達成し、その名を再びサッカー界に轟かせた。



しかしその後、2021年にレアル・マドリードの監督を退任すると、今日まで監督業を休業し、ピッチから姿を消していた。ジダン氏の名前はフランス代表監督であるディディエ・デシャンの後任として何度も挙がってきたが、実現には至っていない。





そんなサッカー界のレジェンドがトゥーロンで行われたチャリティーマッチに参加し、監督業の復帰というビッグニュースを発表した。スペインメディア『MARCA』によると、以前から囁かれていた現場復帰について問われるとジダン氏は「もうすぐだ」と答え会場を大いに沸かせたという。気になるチームについては明かさなかったが、10月の『Festival Dello Sport』では「将来のことについてはまだわからない。ただ、将来的にはフランス代表を指揮したいと思っている」と答えており、2012年からフランス代表を率いてきたディディエ・デシャン監督が2026年のワールドカップで退任することが発表されていることから、現地メディアではジダン氏のフランス代表監督就任は公然の秘密のように扱われている。レアル・マドリードではクリスティアーノ・ロナウドらを率いてきたジダン氏が今度はフランス代表でキリアン・ムバッペらを率いることになるのか、続報に注目が集まる。