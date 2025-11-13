全国の舞台での活躍を誓う、卓球部の高校生。

名門「瓊浦高校卓球部」で活躍する新進気鋭の1年生ペアです。

パワーと鋭いアタックで、全日本選手権での上位進出を目指します。

キレ味鋭いサーブに。

回転をかけた“攻め”のドライブ。

黙々と練習に打ち込むのは、瓊浦高校1年の宮島 伶央選手です。

先月行われた「全日本卓球選手権」の県予選で、並みいる強豪を打ち破り、ジュニアシングルスの部で優勝を果たしました。

（宮島 伶央選手）

「一戦一戦が大事で、一試合一試合集中して、絶対に勝つという気持ちを持って戦った」

創部90年の伝統を誇る「瓊浦高校卓球部」。

九州選抜や全国選抜の常連。

10年前のインターハイでは、団体で3位の成績を収めるなど、県内屈指の強豪校として知られています。

現在は3年生が引退し、2年生が2人、1年生が3人のあわせて5人の部員で活動しています。

少数精鋭の中で、1年生の宮島選手はエース的存在です。

卓球を始めたのは、小学2年生の頃。

冷静な試合運びが出来るメンタルの強さと、集中力で「勝利」を呼び込みます。

（宮島 伶央選手）

「サーブとその後のドライブが得意。早い打点で回転をかけるのが得意。強い選手の動画を見て、どういうドライブを打った方がいいか研究している」

そんな宮島選手とダブルエースとしてチームを引っ張るのが、同じく1年生の謝 博鋭選手です。

身長185センチの恵まれた体格から繰り出されるスマッシュは威力抜群。

ボールに強い回転をかけて、相手コート深くに鋭く打ち込む「フォアドライブ」で得点を重ねます。

先月行われた「全日本卓球選手権」の県予選ジュニアシングルスの部では、宮島選手に決勝で敗れたものの準優勝に輝きました。

（謝 博鋭選手）

「ライバルだと思っている。決勝戦になってもぶれないメンタルがあるから、そこが彼の強み」

互いを意識しながら日々、高め合う2人は、ペアを組んでジュニアダブルスの部にも出場。見事、頂点に立ちました。

（宮島 伶央選手）

「元気があって、すごくパワフルにドライブを打つので、頼りがいがある」

（謝 博鋭選手）

「自分が攻めて相方がコースを作って、自分にチャンスが回るようにそういう組み立てをした。相手がいないところを目掛けて、思いっ切り振っている」

就任25年目の麻生 豊成監督(54)は、2人それぞれの長所を引き出してサポートします。

集中力を持続させることが、勝利のカギを握る卓球。

平日の午後4時から午後8時すぎまでの練習の休憩時間に、登場したのは炊飯器。

ご飯を盛って、おにぎりの完成です。

部員全員で、エネルギー補給や体づくりに取り組みます。

さらに、体育館の一角では…。

週に一日、プロの整体士が練習を訪れ、肉体疲労を軽減する治療を施しています。

真空状態にしたカップを皮膚に吸着させて、血行を促進させる「カッピング」や最先端の機器を用いたケアで筋肉をほぐします。

（謝 博鋭選手）

「これやるおかげで、大会の日もしっかり足が動くことができるので、試合前はいつもやってもらっている」

徹底した練習量と献身的なサポートで、受け継ぐ “一球入魂” の精神。

ゴールデンルーキー2人が目指すは、全国舞台での躍進です。

（謝 博鋭選手）

「自分は初めての全国大会なので しっかり全力を出せるようなプレーをしたい」

（宮島 伶央選手）

「全国大会では全員強いので、リラックスして自分のプレーをしっかり出して頑張りたい」

宮島選手と謝選手は、来年1月に行われる「全日本卓球選手権」のジュニアシングルスの部に、それぞれ出場するということです。