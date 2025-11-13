吉田茂首相の側近として、戦後復興の中心人物であった白洲次郎。1日でも早い日本の復興のため、「売国奴」と呼ばれようとも奔走した彼の生き様をお届けする。※本稿は、別冊宝島編集部『知れば知るほど泣ける白洲次郎』（宝島社）の一部を抜粋・編集したものです。

賄賂がはびこる占領下の貿易庁に

長官として抜擢された白洲次郎

第2次吉田内閣を発足させた吉田茂は、商工省の外局である貿易庁長官に白洲次郎を抜擢した。吉田の狙いは2つあった。1つは賄賂がはびこる貿易庁の綱紀粛正である。

当時、GHQから賄賂の別名として“ボーエキチョー”が使われていたほどだった。それは、GHQ内だけでなく、遠くワシントンでも隠語として認識されていたという。

占領下の日本の貿易は、自由貿易には程遠い管理貿易だった。そのため、貿易の許可を出す貿易庁には、海外輸出の許可を求めて業者が群がった。飲ませる、食わせるから金品の提供、そして女、あらゆる賄賂で許可を取ろうとした。

そんな貿易庁の綱紀粛正を次郎は求められた。次郎は金品に興味がない。いや、当時の日本人に次郎の心を動かせるほどの、金品を提供できるものなどいなかったに違いない。

戦前には、父親からの莫大な仕送りで、イギリスで世界に数台しかないといわれるスポーツカーに乗りオイルボーイとまで言われ、超一流の酒と人々に囲まれた生活をしていた次郎は、日本の業者が提供するものなど、歯牙にもかけなかっただろう。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）