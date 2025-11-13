登録者数200万人超のYouTubeチャンネル『とある男が授業をしてみた』を配信する教育系YouTuberの葉一（はいち）さん。小学3年生から高校生までを対象にした、わかりやすい授業動画で人気ですが、定期的に「いじめに悩む子」に向けての発信も行っています。その原点には、葉一さん自身が中学時代いじめにあった経験があって──。

【写真】障がいを抱えた妹を支えていた小学生時代の葉一さん（7枚目/全13枚）

当時は学校全体が「悪」にしか思えなかった

赤ちゃん時代の葉一さん

── YouTubeで子どもたちに向け教育に関する動画を配信されている葉一さんですが、幼少期はどんなお子さんだったのですか？

葉一さん：幼稚園のころは活発で、母親によると毎日けんかをしては、けがをして帰ってきていたそうです。でも、けがをして困ったとか、けんかばかりで大変だった記憶はないので、楽しんで過ごしていたんだと思います。ただ、卒園まで4か月という時期に、当時住んでいた埼玉から群馬に引っ越すことになって。転園予定の幼稚園を体験したのですが、ものすごく嫌で抵抗したのは覚えています。

── 通っていた幼稚園から離れたくなかったんですね。

葉一さん：母親が希望を聞き入れてくれて、卒園までの4か月間、群馬から埼玉まで往復2時間近くかけて車で送迎してくれたんです。おかげで友達と一緒に卒園することができたのですが、小学校は群馬の学校に通うことになったので、知り合いがひとりもいなくなりました。そのうち新しい友達ができて、小学生時代は平和に過ごしていました。

── ご自身のYouTubeでは中学時代にいじめにあったことを明かされていますよね。平和だった小学校時代を経て、その先で何があったんですか。

葉一さん：当時、ちょっとぽっちゃりしていたので、体型に関する嫌な言葉を投げられたり、陰口を言われたりし始めたんです。同学年のやんちゃな子になぜか目をつけられていて、その子からは2～3回、階段の上から蹴飛ばされて転げ落ちたこともあります。いじめは中学2年生のときにはじまり、卒業するまで続きました。

── いじめにあっていたことは、ご家族に相談されたのですか？

葉一さん：当時は誰にも相談しませんでした。父は仕事が忙しく、あまり家にいなかったし、母親にも相談はしないようにしていました。というのも、僕の妹が障がいを抱えていたため、母親がワンオペに近い形で子育てをして、いっぱいいっぱいなのがわかっていたんです。母とは仲がよかったのですが、私がこれ以上心配ごとを増やすのはどうなんだろうと思うと、ちょっと相談できなかったですね。

── 学校の先生にはどうですか？

葉一さん：正直なところ、特定の先生からも体型についてからかわれていたので、学校の先生に相談するという選択肢はなかったです。体育教師で、僕の体型をいじってクラスで笑いを取る先生がいたんです。そこから僕のなかで、学校の先生全体が「悪」にしか思えなくなりました。だから、親にも先生にも相談しなかったというより、できなかったという状況でしたね。

何も聞かずに学校を休ませてくれた母の存在

わんぱくだった幼少期

── それはつらかったですね…。学校には通えていたのでしょうか？

葉一さん：学校には行っていました。「ここで休んだら負けだ」と思って、休むのがすごく嫌だった。負けず嫌いの意地だけで通っていました。ただ、1か月に1～2回は学校にどうしても足が向かない。「ムリだ」という日があって、母親に「休んでいい？」と聞いて休むことがありました。当時の母親の対応にはいまでも感謝しているのですが、そこで理由も聞かずに休ませてくれたんですよ。

たぶん、母は、私が学校で嫌なことがあるというのは何となく気づいていたのではないでしょうか。母はパートで週に何日か働いていたのですが、僕が学校へ行きたくない日にパートが休みだったら「今日は一緒にごはん食べに行こうか」と誘ってくれるのが救いでした。

── 体に不調が出るようなことはありませんでしたか？

葉一さん：髪の毛がけっこう抜けました。3年生のあるとき、ふと前髪を触るとごっそり抜けていて。円形脱毛症ができていました。

── 何かストレス発散の場はあったのですか？たとえば部活など。

葉一さん：体操部に入っていたのですが、実は、僕の陰口は部活から始まったんですよ。当時は土日もぜんぶ部活があるような時代だったのですが、週末に父も母も仕事でいない日があると、僕が妹の面倒を見なくちゃいけなくて。そうすると「あいつサボってる」とか言われはじめて、体型に関することやほかの陰口もどんどん言われるようになったんです。

だから部活には全然打ち込めず、途中で辞めてしまいました。家でヘッドホンをつけて好きな歌を大音量で聞いて、外の世界をシャットダウンするのがいちばんのストレス発散でした。

きょうだいげんかがうらやましかった

── 妹さんには、どのような障がいがあるのでしょうか？

葉一さん：2歳下の妹には知的障がいと発達障がいがあります。会話は成り立たないですし、日常生活のほとんどのことを自分ひとりではできません。絶対的に介護や補助が必要な状態です。身体的に寝たきりではないですけれど、体が小さくて、大人になったいまでも小学校高学年くらいの体格です。

── 土日も妹さんの面倒を見るために部活へ行けなかったというお話がありました。どんなお世話をされていたのですか？

葉一さん：基本は母親が世話をしてくれていたので、両親がいない時間に見守りをしたり、食事の際は毎回、何かしらこぼしてしまうので、母と一緒に片づけたりといった補助が主でした。

── 障がいや病気を持つ兄弟姉妹がいる「きょうだい児」として育って、いちばん大変だったことは何ですか？

葉一さん：よく聞かれることなんですが、答えに困ってしまうんですよね。なぜかというと、きょうだいに障がい児がいるのが当たり前で育ってきているから、すべてが日常なんです。強いていうなら、旅行や外食が一般の家庭より少なくなってしまうことでしょうか。妹はけっこう大きな声で騒いでしまうので、公共交通機関を利用することや、お店で食事をすることが難しいんです。あとは、同じ理由で友達を家に呼べなくて、必ず遊びに行かなくちゃいけないという状況はありましたけど、大変かというと違う気もしますし…。でも、ほかの家庭がうらやましかったことならあります。

── どんなことがうらやましかったのでしょうか？

葉一さん：きょうだいげんかです。妹とは会話ができないし体力差もあるから、きょうだいげんかができないんですよ。だから妹がいてもひとりっ子のような感覚なんです。それはけっこう、自分のなかに重く残っていました。

特に学生時代、思春期になると、たとえば友達が兄ちゃんとけんかして「兄ちゃんなんかいなければいいのに」みたいなことを言うじゃないですか。それを聞いて心底うらやましかったし、何なら胸の底でムカついてました。「兄ちゃんとけんかできるのを当たり前だと思うなよ」と。

「きょうだい児」とは普通に接してほしい

── お母さんから、妹のためにどのような兄でいてほしいと言われたことはあるのですか？

葉一さん：幼いころから「いいお兄ちゃんでいてね」というのは、よく言われていました。「あなたが妹を守るのよ」と。それは妹に障がいがあるからというより、お兄ちゃんとして、という意味で素直に受け取っていて、いまもその感覚は変わっていませんね。そのせいか反抗期もなかったんですよ。

── きょうだい児の方を取材すると、恋愛や結婚に対して不安だという話を聞くことがあります。

葉一さん：両親から「あなたは周囲と違うから」ということはあまり言われなかったので、そこまで意識したことはなかったんです。高校生で彼女ができたころから「あなたが将来、結婚するときは、妹は私たちがちゃんと施設に入れて面倒を見るから、気にしなくていいからね」と両親が言ってくれていたので、不安にならなかったのかもしれないですね。過度に頼られすぎたことはないし、「絶対に不便をかけないようにするから、仕事も恋愛も好きにやりなさい」と言われて育ちました。

── 素敵なご両親ですね。障がいを持った方やそのご家族に対して、どんなふうに接してほしいという思いはありますか？

葉一さん：これに対しては「普通でいてほしい」ということに尽きますね。日本だと特に、日常生活のなかで障がいを持っている人との接点があまりないから戸惑うのもわかるんですけど、障がい者だから、その家族だから特別な接し方をしよう、と意識してほしくないですね、個人的に。妹に障がいがあるからこういうことを言っていいのかな、言葉に気をつけなくちゃいけないな、と気をつかわれると、こちらも気をつかってしまいますし。できるかぎり普通に接してほしいです。

中学時代はいじめでつらい日々を過ごした葉一さんですが、高校に入ると友達や恩師に恵まれ、教師という夢を見つけます。ですが大学卒業後は「いったん社会を見たほうがいい」と教員にならず、営業職を選択。仕事内容がハードだったため、学生時代に発症していた腎炎を悪化させて7か月で退職することになりました。その後、塾講師を経てYouTuberに。現在は登録者数217万人を超える教育系の人気YouTuberとして活動を続けています。

取材・文／富田夏子 写真提供／葉一