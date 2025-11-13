まぎれもない事実。じつは、「日本人研究者の活躍が際立つ」免疫やアレルギー…多くの人が知らない、今日の診断や治療につながった、「日本人研究者夫妻の秘話」

1963年に創刊されて以来、「科学をあなたのポケットに」を合言葉に、これまで2000冊以上のラインナップを世に送り出してきたブルーバックス。本連載では、そんなブルーバックスをつくっている編集部メンバーによるコラムをお届けします。その名も「ブルーバックス通信」。どうぞお楽しみください！

日本人の活躍

2025年のノーベル生理学・医学賞に、大阪大学の坂口志文特任教授が選ばれました。対象となった研究は、免疫反応を抑えるブレーキ役となる「制御性T細胞」の発見です。

今月刊行する『アレルギーの科学ーーなぜ起こるのか どうして増えているのか 』でも、何度も登場する免疫細胞ですので、ぜひどんなふうに関わっているのか、本書を手に取ってみてください。

「IgE抗体」の発見

さて、免疫やアレルギーの研究は、日本人研究者の活躍が際立つ分野の一つだということをご存じの方も多いと思います。

本書ではそのような研究についても触れているのですが、なかでもアレルギーにとって最も重要といっても過言ではない「IgE抗体」の発見は、その後のアレルギー研究の基盤となっています。本書から一部ご紹介しましょう。

現在では「アレルギーといえばIgE抗体」と、一般的にもよく知られていますが、この発見は日本人研究者によるものです。1966年、石坂公成氏、石坂照子氏（当時：米国小児喘息研究所）により世界で初めて発見されました。

また、特筆すべきこととして、石坂氏らは発見し精製したIgE抗体を、競争相手や発見に懐疑的であった研究者も含め、分け隔てなく供与することで研究の推進を図り、これによってIgE抗体を介したアレルギー反応に関する知見は飛躍的に向上し、結果としてアレルギー疾患の診断や治療の大幅な進歩につながりました。

このことからもわかるように、石坂氏らによるIgE抗体の発見は、アレルギー研究の歴史上、最も重要な発見の一つであるといえます

そのほかの細胞の発見や、さまざまなメカニズムの解明においても、日本人研究者が大きな成果を上げています。アレルギーや細胞の研究は「目では見えない世界」を相手にするものですが、その背後には、多くの研究者の飽くなき探究心と、不断の努力の積み重ねがあるのです。

ぜひそのような基礎研究の大切さも感じながら読み進めてみてください！

（年中アレルギーの担当D）

◇ ◇ ◇

アレルギーの科学 なぜ起こるのか どうして増えているのか

老廃物を除去し、体液などを介して体の各器官のはたらきを調整している腎臓。その精緻な構造と老廃物を除去するしくみ、全身の器官との連携について解説。さらに、正しい医療知識や食事法や生活習慣、運動による腎機能維持の方法までを腎臓専門医がていねいに解説する。

「アトピー性皮膚炎」常識を覆す大発見…！なんと、遺伝子変異で「皮膚のバリア機能」が低下していた