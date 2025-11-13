セサミストリートマーケット×リトルツインスターズ♡夢かわいい限定コラボコレクションが登場

セサミストリートの人気キャラクター「アビー」と、サンリオの「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」が夢のコラボを実現♡マッシュスタイルラボが運営する「セサミストリートマーケット」では、2025年11月20日（木）より、世界観たっぷりのスペシャルコラボコレクションを開催します。パステルカラーがきゅんとときめく雑貨やルームウェア、限定カフェメニューなど、心躍るアイテムが勢ぞろいです♪

セサミストリートマーケット限定♡アビー×キキ＆ララの世界

今回の「セサミストリートマーケット」×「リトルツインスターズ」コラボでは、アビー、キキ、ララの3人が仲良く遊ぶ姿をモチーフにした、夢かわいい世界が広がります。

ファーバッグ

ファーポーチ

シアープリントシュシュ

ふんわりとしたパステルカラーが魅力のファーバッグ（全2種／5,720円）や、おそろいワッペン付きのファーポーチ（全2種／3,410円）、グラデーションが美しいシアープリントシュシュ（全2種／2,970円）など、心ときめく雑貨がラインアップ。

ラメアクリルヘアクリップセット

ヘアポニー

ラメアクリルヘアクリップセット（2,750円）や星型クッションがかわいいヘアポニー（2,750円）も登場します。

おうち時間もHAPPYに♪ルームウェア＆ファンアイテム

ゆったりとした着心地のルームウェア（Tシャツ＆ショートパンツセット／全2種・9,350円）は、ライトピンクとラベンダーの2色展開。

さらに、星型モチーフのスマホケースグリップ（全2種／3,190円）や、パール調ビーズを組み合わせたビーズストラップ（全2種／4,510円）など、毎日を彩るアイテムも多数登場。

ファーノート（3,960円）やホロ加工ステッカー（全3種／770円）など、手元を華やかにしてくれるステーショナリーも見逃せません♪

スマホケース

価格：各3,630円

コラボカフェメニューで癒しのひとときを♡

店舗限定のコラボカフェメニューでは、リトルツインスターズをイメージした「お星さまドーナツ」（全3種／590円）や、チョコでコーティングした「ドーナツポップ」（590円）が登場。

ふわふわのメレンゲをのせた「スペシャルロイヤルミルクティー」（950円）や、「バナナスプリット」（1,280円）など、見た目にもかわいいメニューが勢ぞろいです。

キャラクターラテ（全2種／650円）は、ホットとアイスから選べる限定デザイン♪

スペシャルコラボは11月20日からスタート！

セサミストリートマーケット池袋サンシャインシティ店と、アーバンドックららぽーと豊洲店、そして公式オンラインストアにて、2025年11月20日（木）より発売スタート。

コラボカフェメニューは店舗限定での販売です。

ふわふわの手触りやパステルカラー、キラキラのラメ感など、“かわいい”を詰め込んだ今回のコレクション♡

お気に入りのアイテムと一緒に、アビー＆キキ＆ララの魔法の世界を楽しんでみてはいかがでしょうか♪